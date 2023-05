Bordalás: "Ancelotti es el mejor y cualquier rumor está fuera de lugar"

Madrid, 13 may. José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que Carlo Ancelotti "es el mejor" entrenador del momento, y declaró que cualquier rumor sobre su salida del Real Madrid "está fuera de lugar".

El técnico del conjunto azulón valoró la derrota de su equipo en el estadio Santiago Bernabéu (1-0), lamentó el tanto de Marco Asensio en el minuto 70, aplaudió el buen juego de sus futbolistas y alabó a Ancelotti y a Vinícius.

"Siempre hay rumores en torno a Ancelotti. Para mí es el mejor y por lo tanto siempre lo demuestra con resultados y con rendimiento. Está fuera de lugar cualquier rumor (sobre su marcha del Real Madrid) porque Ancelotti hoy por hoy es el mejor entrenador", dijo.

Bordalás también habló sobre Vinícius Júnior, que saltó al terreno de juego en la segunda parte para dar más verticalidad, regate y velocidad al Real Madrid, que encontró un revulsivo en la figura del brasileño y en las de Luka Modric y Toni Kroos.

"Le sale absolutamente todo. Está con una confianza descomunal y una energía increíble. Para mí hay muy buenos jugadores pero ahora mismo está entre los mejores si es que no es el mejor", declaró.

Preguntado por su puesta en escena, en la que utilizó al defensa Djené Dakonam en el centro del campo, declaró que conoce muy bien al jugador togolés tras haberle dirigido en el Alcorcón y en su primera etapa del Getafe, y explicó las razones por las que cambió de posición al defensa africano.

"Lo utilicé ya en esa posición. Concretamente en Sevilla y lo hizo bien. Ante la de Arambarri, salió y dio equilibrio. Luego la entrada de Vinícius, el más en forma del mundo... Iglesias había hecho un desgaste terrible, Djené tiene capacidad para bajar el nivel de Vinícius y le retrasé. Lo consiguió, pero el gol nos hizo mucho daño en el momento que se produjo. En el Madrid entraron jugadores muy buenos capaces de cambiar el partido", comentó.

Respecto al Getafe, dijo que después de la derrota ante el Real Madrid "no hay tiempo para lamentarse" y manifestó haberse ido contento del Bernabéu por el trabajo que hicieron sus jugadores.

"Han hecho un buen primer tiempo. Parte del inicio del segundo también. El gol nos hizo mucho daño. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos trabajado bien. Tuvimos nuestras opciones, conseguimos que el Real Madrid no tuviera ocasiones claras y en una jugada afortunada marcaron el gol del partido. Ahora hay que olvidarse y pensar en el próximo compromiso. No hay tiempo para lamentarse", dijo.

"Nos ha faltado más tranquilidad, verticalidad, más finalizar acciones. Pero aún así hemos tenido nuestras opciones. En el primer tiempo una de Aleñá que tuvo que tener más tranquilidad, una de Mayoral, los tiros de Iglesias y de Gastón con una buena parada de Courtois", añadió.

Asimismo, indicó que los jugadores menos habituales del Real Madrid cumplieron con su papel porque no están en la primera plantilla "para rellenar" e insistió en que el conjunto blanco tiene "un gran entrenador" en la figura de Carlo Ancelotti.

"Entraba dentro de lo posible caer derrotado. En otro momento de la competición y en otras circunstancias, el partido del Bernabéu no habría sido importante. Hoy nos ha faltado remate, definición y finalización".

También desveló la conversación que mantuvo con Eduardo Camavinga tras el partido. El centrocampista francés se marchó del terreno de juego con una lesión en su rodilla izquierda.

"Le he preguntado que cómo se encontraba y que era un golpe que había tenido. Es un lance del juego, no sé como se ha producido. Es una falta sin más. Le he preguntado al chico cómo se encontraba porque tenía hielo en la rodilla. Espero que solo sea un golpe y que se recupere".

Respecto al próximo encuentro del Getafe, el próximo sábado frente al Elche, declaró que, sin duda, será "una final" como los otros tres duelos que aún tiene que afrontar frente al Betis, Osasuna y Valladolid.

"Toda esa rabia por no haber sacado este resultado está latente en los futbolistas para el próximo partido. Son conscientes de lo que nos jugamos. No hay tiempo para conceder más. El sábado es ganar o ganar y así lo sabemos todos. Veo al equipo preparado. Les he felicitado por el comportamiento que han tenido. Lo han dado todo y ahora en casa, con su afición, seguro que vamos a hacer un gran partido. No tengo dudas", señaló.

"Me voy con sensaciones buenas, el equipo quiere y estoy convencido. Yo lo estoy que lo vamos a sacar. Veo al equipo comprometido y eso es bueno a estas alturas del campeonato. Para nosotros, nuestra final es llegar a un objetivo muy importante para el club. Para el Real Madrid, su final es contra el City y espero que jueguen la final de la Champions", concluyó. EFE

