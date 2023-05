Aleix Espargaró, "satisfecho y contento" por ser "competitivo"

Le Mans (Francia), 13 may. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que acabó este sábado en la octava posición la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, dijo que está "satisfecho" porque fue "competitivo".

"Me la he jugado mucho y he salido con el neumático delantero duro sin probarlo, ha sido un poco arriesgado, pero luego he sido competitivo y estoy contento", subrayó.

"Cuando estaba cogiendo al grupo de delante con Marco -Bezzecchi- he tenido un poco de batalla y luego Alex -Márquez- me ha sacado de pista, así que ha habido un poco de todo, pero el ritmo ha sido bueno, así que yo creo que si mañana salgo bien podremos luchar por el podio", aseguró Aleix Espargaró.

Sobre el incidente con Alex Márquez, explicó: "Estaba trazando las curvas 7 y 8, y he notado un contacto, me ha pasado por dentro, se ha dado cuenta, obviamente, porque ha levantado la mano y se ve en la cámara 'onboard' de Maverick -Viñales- que me pide perdón, y a final de recta he pasado limpio por dentro, frenando, que es como adelanto siempre. Y ya está".

Aunque no quería hablar, al final dio su opinión por el incidente entre el surafricano Brad Binder y el italiano Luca Marini.

"Ya lo dije el jueves. No me gusta ser el ‘yo ya lo dije’, no me mola, nada. Pero es que… ¿Cuántas acciones hemos visto hoy iguales que las que vimos en Jerez? Muchas. ¿La penalización ha sido igual que la de Jerez, o no? No. Punto. No me preguntéis más, por favor, en lo que queda de temporada, sobre los comisarios", insistió Aleix Espargaró.

"Es una manera de hablar, podéis hacerlo, estáis en vuestro derecho. Pero es mejor que nos dediquemos, para la salud mental de todos los pilotos y para la tensión entre nosotros, a correr y a hacer lo máximo, y que ellos hagan lo que crean. Porque es un debate estéril, lo hemos intentado todo, hemos rajado, no hemos rajado, hemos intentado reunirnos, ayudar, sumar, y habéis visto todo lo que pasa. Así que, Hakuna Matata", añadió.

"Vamos a darle gas a tope y a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Yo seguiré siendo un piloto limpio, adelantando limpio, y hay pilotos que cada semana adelantan chocando. A partir de aquí que hagan lo que pueda, sólo espero que los comisarios lo hagan lo mejor que puedan", continuó.

Sobre lo estrictamente deportivo y con la sinceridad que le caracteriza, explicó: "He salido a la primera tanda del oficial con un neumático de diez vueltas delante, y en la tercera, que era la 13 de ese neumático, he hecho 31.5. He entrado y he dicho ‘Ahora les reviento, hago la pole con una mano con el neumático nuevo’. Lo puse porque no tenía más".

"Creo que podría haber hecho la 'pole', tenía muy buen ritmo y luchar por ganar. Cuando se ha destruido todo por mi error, y solo por mi error en la caída, en la parrilla a mis chicos les he dicho: ‘Lo tenemos perdido, aquí no hay casi puntos en juego. Vamos a intentar sacar petróleo de esta sesión, montamos el duro delante y mañana seguro que en parrilla alguien lo tendrá que intentar si termina habiendo la temperatura que parece que va a haber, así que será algo que nosotros tendremos ganado", destacó.

"No tiene nada que ver esto con Jerez, las frenadas son distintas, no hace tanto calor, el asfalto es otra historia, así que creo que podremos tener una ventaja para la carrera de mañana", señaló. EFE

