3-0. El Rangers se apunta el clásico ante el Celtic campeón

Redacción deportes, 13 may. El Rangers, por primera vez desde que Michael Beale llegó a su banquillo, consiguió el triunfo en el clásico escocés ante el Celtic (3-0), que afrontó el duelo con el título de la Premier ya asegurado.

El conjunto local, que no hizo el tradicional pasillo de campeón a su adversario antes del partido, consiguió en el Ibrox Stadium su primera victoria en los últimos cinco derbis.

El Celtic, que selló en la pasada jornada su título número 53 de la Premier escocesa, encajó su segunda derrota del curso y mantiene una ventaja de diez puntos respecto al Rangers, que tiene amarrado el segundo puesto tras esta trigésima quinta fecha.

No pudo celebrar el título con una victoria en el Old Firm el cuadro del australiano Ange Postecoglou porque el Rangers, más motivado, logró su objetivo y frustró las pretensiones del Celtic, que llevaba treinta y cuatro partidos seguidos sin perder en esta competición y que ya no podrá batir el récord de 106 puntos.

A la media hora el partido ya estaba claramente inclinado para el equipo de Beale. A los cinco minutos Todd Cantwell marcó el primer gol para los locales, que lograron el segundo en el 34, firmado por John Souttar a pase de James Tavernier.

En la segunda parte, en el tramo final, el zambiano Fashion Sakala redondeó el triunfo del Rangers. EFE

