Viernes, 12 de mayo de 2023 (07.00 GMT)

.- El Paso (EE. UU.).- Decenas de miles de migrantes se agolpan en la frontera sur de Estados Unidos tras el levantamiento del Título 42, que permitía la expulsión en caliente de los migrantes, con la esperanza de ser admitidos en el país mientras se tramitan sus peticiones de asilo.

(foto)(vídeo)

.- Tijuana/Matamoros (México).- La frontera norte de México aguarda el caos en el primer día sin el Título 42 de Estados Unidos, que permitía la expulsión inmediata de los migrantes, con decenas de miles de personas que esperan cruzar pese a las nuevas restricciones impuestas por Washington.

(foto)(vídeo)

.- Moscú/Kiev (Rusia/Ucrania).- Rusia está dispersando sus tropas en varias direcciones en el sur en preparación a la contraofensiva ucraniana, mientras intenta aplacar informaciones sobre avances ucranianas en diferentes puntos del frente, entre ellos en los flancos de la ciudad oriental de Bajmut.

(foto)(vídeo)

.- Washington (EE. UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que será la primera visita de un gobernante español en seis años, un encuentro en el que ambos hablarán del apoyo a Ucrania y de la próxima Presidencia de turno de la Unión Europea.

(foto)(vídeo)(directo)

.- Kiev (Ucrania).- Voluntarios ucranianos y extranjeros con estudios, experiencia o conocimientos de medicina forman a contrarreloj a centenares de médicos y enfermeros de combate para salvar vidas de soldados en la próxima contraofensiva de Ucrania.

(foto)(vídeo)

.- Estocolmo (Suecia).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discuten este viernes y sábado el nuevo paquete de sanciones contra Rusia que tienen sobre la mesa y la reorientación de la relación con China, durante la reunión informal en Estocolmo.

(foto)(vídeo)

.- Jerusalén/Gaza.- Israel y Gaza vivieron una noche de calma, tras una jornada el jueves de intenso intercambio de fuego, entre rumores de que una tregua podría anunciarse en las próximas horas para poner fin a una escalada que se ha cobrado la vida de 30 personas en la Franja y una de lado israelí.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Gaza.- Con agotamiento y escepticismo, los gazatíes enfrentan otra escalada bélica dentro del bloqueado enclave, donde han muerto 30 palestinos en tres días, pero con la esperanza de que una tregua acabe hoy con más trauma y sufrimiento.

(foto)(vídeo)

.- Estambul (Turquía).- Turquía entra este viernes en la recta final de la campaña para las elecciones del domingo, aunque los candidatos pueden seguir pidiendo el voto hasta mañana, con la expectativa de que la oposición logre acabar con 20 años de gobiernos del actual presidente.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Islamabad (Pakistán).- El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan comparece ante el Tribunal Superior de Islamabad, tras ser puesto en libertad la víspera Tribunal Superior de Islamabad.

(foto)(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- El Parlamento de Portugal aprobará hoy la despenalización de la eutanasia, pese al veto del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, conservador y católico practicante, que frenó la ley en cuatro ocasiones.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Roma (Italia).- El papa Francisco, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros ministros y personalidades participarán en los Estados Generales de la Natalidad, unas jornadas para reflexionar sobre la baja natalidad en el país.

(foto)(vídeo)

.- Redacción América.- Una treintena de académicos y personalidades políticas de inspiración progresista, como el exministro colombiano y ex secretario ejecutivo de la CEPAL José Antonio Ocampo, y el ex secretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza, reclaman a EE.UU. la “urgente puesta en marcha de un nuevo pacto continental”, según una declaración anticipada a EFE.

(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, y el titular portugués de Administración Interna, José Luís Carneiro, se reúnen para abordar la reposición del control de fronteras durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa y las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea.

(foto)(vídeo)

.- Liverpool (R.Unido).- "A Eurovisión se viene a ganar", señala Blanca Paloma, la candidata española en Eurovisión 2023, en una entrevista con EFE a unas horas de su participación en la gran final sobre las posibilidades de su "EaEa".

(foto)(vídeo)

.- Liverpool (R.Unido).- Ser eurofán puede convertirse en una vocación penosa para el bolsillo en el momento de mayor apogeo de Eurovisión, debido a los precios disparados en el Reino Unido en un contexto de inflación, Brexit y conflicto internacional.

(foto)(vídeo)

.- Manila (Filipinas).- Un tribunal de Manila absolvió este viernes a la exsenadora filipina Leila de Lima, una de las voces más críticas contra el expresidente Rodrigo Duterte y en prisión preventiva desde 2017, de uno de los dos cargos de narcotráfico que aún se le imputaban.

(foto)(vídeo)

.- Fátima (Portugal).- Miles de fieles de todo el mundo acuden a la peregrinación anual en el santuario de Fátima, en Portugal, uno de los más importantes centros de culto católicos del mundo, antes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que acoge Lisboa en agosto.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el índice de inflación de abril pasado, que según los analistas seguirá siendo alta, como lo fue en marzo, cuando alcanzó el 104,3 % interanual y en medio de los continuos desequilibrios cambiarios que vive el país.

(foto)(vídeo)

.- Punta Cana (R.Dominicana) - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebra en Punta Cana la reunión ordinaria de su Asamblea de Gobernadores, la autoridad máxima de la entidad.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de Guatemala.- La Asociación de Estados del Caribe (AEC) lleva a cabo su cuarta cumbre en Guatemala en busca de cooperación bilateral para el desarrollo de la región, con la participación de los Jefes de Estados de cinco países caribeños, además del presidente local, Alejandro Giammattei.

(foto)(vídeo)

.- Santiago de Chile.- En un esfuerzo por recuperar la memoria de republicanos españoles que tuvieron que huir a Chile tras la Guerra Civil y la dictadura franquista, una veintena de descendientes de esos exiliados se reúnen en un taller para crear bitácoras, con fotografías y textos guardados durante décadas en baúles y carpetas, y evitar que esas historias caigan en el olvido.

(foto)(vídeo)

.- Berlín (Alemania).- El Parlamento alemán, Bundestag, celebra hoy un debate especial con motivo del 75 aniversario de la creación del Estado de Israel.

(foto)(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- Protesta del grupo climático Climate Action Coalition, contra el nuevo plan de Energía y Clima flamenco.

(foto)(vídeo)

.- Dakar (Senegal).- Manifestación del movimiento opositor F24.

(foto)(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- Protesta frente a la embajada de Irán de la plantaforma "Juntos por los derechos humanos" contra las ejecuciones en el país persa.

(foto)(vídeo)

.- Ankara (Turquía).- Acto de campaña del candidato presidencial Kemal Kilicdaroglu.

(foto)(vídeo)

.- Belgrado (Serbia).- Protestas de la oposición contra la violencia en la sociedad Serbia, que vivió recientemente dos tiroteos con más de una decena de muertos.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires.- Conocida por "El infinito en un junco", un ensayo sobre el origen de los libros, Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) visita Argentina para participar en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde recibe a EFE para conversar sobre su obra literaria y sobre la relevancia de las letras en un mundo dominado, cada vez más, por la tecnología.

(vídeo)

.- París (Francia).- Sesión de entrenamiento del equipo PSG.

(foto)(vídeo)

