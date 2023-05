"Un país de mendigos": argentinos sienten que inflación descarriada los empuja a la pobreza

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 12 mayo (Reuters) - En medio de una severa crisis económica, el Gobierno difundirá el viernes el índice inflacionario de abril, que al mantenerse en uno de los niveles más elevados del mundo -como se espera- ha empujado a cada vez más argentinos a desesperadas estrategias de consumo para evadir la creciente pobreza.

El alza de precios sería del 7,5% en abril, según un sondeo de Reuters, luego del 7,7% que en marzo puso en jaque a la gestión de centroizquierda, que aspira a ser reelecta en octubre próximo. Analistas consultados por el banco central estimaron la semana pasada que la inflación de 2023 llegaría al 126,4% anual.

"Nos hicieron un país de mendigos", dijo a Reuters Carlos Andrada, un cuentapropista de 60 años que buscaba alimentos baratos en el Mercado Central de Buenos Aires, en los suburbios de la capital argentina, donde comerciantes y particulares acuden en busca de bajos precios.

"Uno se desespera porque después de haber trabajado toda la vida y desde que tengo memoria, teniendo que luchar por un tomate o un morrón", añadió Andrada mientras analizaba los valores de las verduras en un puesto de venta.

La delicada situación financiera del país se vio agravada por una intensa sequía que el año pasado y este golpeó las exportaciones de soja, maíz y trigo, lo que derivó en una escasez de divisas y las consecuentes dificultades para contener el valor de la moneda local y los precios generales.

"Cuando yo vine la última vez (al mercado), pagué el morrón 300 pesos el kilo, está 300 pesos el medio kilo. Pagué las manzanas 2 kilos 600 pesos, ahora 600 pesos el kilo", aseguró Olivia María Belbruno, una jubilada de 70 años de compras en el mercado.

El Gobierno peronista pretendía reducir gradualmente la inflación durante 2023 para llegar a las primarias de agosto y las elecciones presidenciales de octubre con chances de mantener el poder, pero hasta el momento ha fracasado.

"El Gobierno está trabajando en todas las diferentes variables tanto para bajar y que descienda de alguna manera la inflación como para sostener los salarios", dijo esta semana en conferencia de prensa la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Con una pobreza que podría superar el 40% este año, muchos argentinos desarrollan estrategias que les permitan llegar a fin de mes con ingresos que se evaporan en las manos.

"Me privo de ir a comer una vez por mes afuera, de vacaciones hace cuatro años que no vamos a ningún lado, tuvimos que vender un auto porque no podíamos pagar seguro, patente, cochera. Aire acondicionado, poco; calefacción, poca; todos esos hábitos los vas regulando para poder llegar a fin de mes, si llegás", relató el trabajador gráfico Salvador Paterno, de 64 años.

(Reporte de Miguel Lo Bianco, escrito por Nicolás Misculin; Editado por Eliana Raszewski)