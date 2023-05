Ministros de Exteriores UE abogan por reducir riesgos en la relación con China

Estocolmo, 12 may. Diversos ministros de Exteriores de la Unión Europea defendieron este viernes la necesidad de seguir manteniendo relaciones con China, pero limitando los riesgos a los que se enfrentan actualmente los Veintisiete, dada su dependencia económica del gigante asiático.

"Claramente, queremos seguir relacionándonos con China en materia de seguridad y defensa, en cambio climático, y al mismo tiempo hay varios motivos para la preocupación, como los derechos humanos, la interferencia doméstica en otros países, la ciberseguridad", dijo el ministro de Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, a su llegada a la reunión que informal que los jefes de la diplomacia europea mantienen hoy y mañana en Estocolmo.

Gran parte del encuentro estará enfocado a la necesidad de reorientar la relación de la UE con China, de la que "no queremos desvincularnos, pero queremos reducir nuestros riesgos porque ponen en peligro nuestra seguridad", afirmó la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.

"Ya es hora de que tengamos una política más eficiente y común" frente a China, "porque vemos que de vez en cuando tenemos distintas voces", dijo por su parte el ministro letón, Edgar Rinkevics.

El jefe de la diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, fue un paso más allá que el resto de sus colegas y hablo abiertamente de la "posibilidad" de que la UE termine desvincuándose de China.

"La desvinculación puede ocurrir, no porque queramos, sino porque la situación en el estrecho de Taiwán se ha cambiado por la fuerza", dijo Landsbergis, haciendo un paralelismo con los esfuerzos que ha llevado a cabo la UE para reducir su dependencia energética de Rusia tras la guerra en Ucrania.

Respecto a este conflicto, Hoekstra volvió a pedir a Pekín que ejerza su influencia sobre Moscú para poner fin a la guerra.

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, destacó, por su parte, la "importancia" de que el presidente chino, Xi Jinping, conversara el mes pasado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por primera vez desde el inicio de la guerra, dada la cercanía de China con Rusia.

Los ministros de Exteriores de la UE discutirán la relación de la UE frente a China, tras la propuesta que les ha presentado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Borrell considera que la "rivalidad sistémica" entre la Unión Europea y China -que aspira a convertirse en líder mundial en 2049- puede afectar a "casi todos" los ámbitos de la relación, por lo que la UE debe reducir su alta "dependencia" de Pekín.

No obstante, el alto representante considera que "las relaciones entre la UE y China no se desarrollarán si China no presiona a Rusia para que se retire de Ucrania". EFE

drs/rja/ie