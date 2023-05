Miles de personas manifiestan en Senegal contra un eventual tercer mandato del presidente

Dakar, 12 may. Miles de personas se manifestaron este viernes en Dakar contra un tercer mandato no permitido por la Constitución del presidente Macky Sall, en un momento en el que el mandatario aún no ha declarado si será candidato o no a las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2024.

"Estamos aquí para decir no a la tercera candidatura del actual presidente de la República de Senegal, Macky Sall, y al mismo tiempo estamos aquí para que se valide la del (el líder opositor) Ousmane Sonko", declaró a EFE el joven senegalés, Cheick Mbaye (33 años) al inicio de la manifestación en la Plaza de la Nación de la capital.

"Aunque los gendarmes y los policías caminen sobre cadáveres, Sonko será candidato a la República de Senegal porque, por el momento, es la única esperanza, la única solución para los senegaleses", agregó Mbaye.

Para este manifestante "Sall ha traicionado a la juventud" y está "sometiendo a la población senegalesa" utilizando "la gendarmería, la policía y la justicia".

La manifestación fue convocada por el F24, una plataforma que aglutina a más de 130 organizaciones y creada a mediados del pasado abril para denunciar una eventual tercera candidatura de Sall, la liberación de detenidos políticos y la creación de condiciones óptimas para la celebración de las presidenciales del próximo año, entre otros.

A pesar de que Sall (en el poder desde 2012) aún no ha confirmado si será candidato para esos comicios, según indicó a EFE Aliou Sané, coordinador del principal movimiento ciudadano de Senegal, Y'en a marre, y miembro del F24, "no se puede esperar a que se presente para luchar. Hay que decirle que no tiene derecho a hacerlo y que no debe hacerlo".

La Constitución de la República de Senegal establece que el presidente es elegido por un mandato de cinco años y que "nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos", lo que descarta a Sall como candidato en 2024 por haber sido reelegido en 2019.

A la incertidumbre y tensión que genera en el país una eventual candidatura de Sall, se une lo que la oposición considera "una campaña de liquidación programada" contra el principal opositor a través de diversos procesos judiciales (uno por difamación y otro por una supuesta violación) iniciados en los últimos meses y que podrían eliminarlo de la carrera presidencial.

A ello se añaden también las recientes denuncias de activistas y organizaciones de derechos humanos contra la detención de opositores y periodistas, y contra el uso excesivo de la fuerza policial, como ocurrió el pasado 9 de mayo en enfrentamientos entre jóvenes y la Gendarmería durante los que murió una adolescente o las 14 muertes acaecidas durante las protestas de marzo de 2021, 12 de las cuales por disparos de las fuerzas de seguridad.

Esta es la primera de varias manifestaciones previstas en los próximos días en Senegal.

El partido de Sonko, Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), ha anunciado una sentada frente al Palacio Presidencial el próximo lunes 15 de mayo, y la principal coalición opositora, Yewwi Askan Wi (Liberad al Pueblo), una manifestación el día 19.

Senegal es conocido por su estabilidad y su tradición democrática y es el único país de la región de África occidental que no ha sufrido un golpe de estado. EFE

