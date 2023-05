Lolita Banana y Valentina guiarán a los concursantes de Drag Race México

Ciudad de México, 12 may. Paramount+, MTV y World of Wonder revelaron este viernes que las estrellas del drag Lolita Banana y Valentina estarán al frente de la primera edición de Drag Race México.

"Lolita Banana y Valentina serán las encargadas de guiar a las concursantes que buscan llevarse la corona y convertirse en la próxima superestrella drag de México", informaron en un comunicado al que accedió EFE en exclusiva.

El anunció se hará oficialmente a las 15.00 hora local (21.00 horas GMT) en el marco de la convención anual de drag más grande del mundo, Drag Con, en Los Ángeles, California.

Drag Race México estrenará muy pronto en Latinoamérica por MTV y Paramount+ y por WOW Presents Plus en todo el mundo excluyendo México. Más adelante, el reality también estará disponible en Estados Unidos a través de Paramount+.

Es la versión mexicana del fenómeno televisivo ganador de múltiples premios Emmy, Rupaul’s Drag Race.

En el show, drag queens de todo México competirán en desafíos de actuación, moda, comedia y otros con la esperanza de convertirse en "la próxima superestrella drag y llevarse el gran premio en efectivo".

Lolita Banana es originaria de la Ciudad de México pero residente en París, y es la primera mexicana de nacimiento en participar en la franquicia Drag Race y está posicionada como una de las Drag Queens más importantes de Francia.

Su carrera despegó gracias al "Brunch and Queen" en el restaurante parisino Acqua e Farina, y cobró fama internacional al formar parte de la primera temporada de Drag Race Francia en 2022.

Valentina es una cantante y actriz mexicoestadounidense que saltó a la fama después de su participación en la novena temporada de RuPaul's Drag Race, y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos y coronada como Miss Congeniality, y la cuarta temporada de la edición All-Stars.

Ha presentado su propio programa, "La Vida de Valentina", y ha aparecido en la portada de las revistas de moda mexicanas Vogue y ELLE, entre otras.

También ha interpretado papeles en títulos como RENT: "Live", "La Casa de la Flores" y "La Usurpadora: El Musical".

Las concursantes de Drag Race México serán reveladas próximamente. EFE

ia/ppc/szg