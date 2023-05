La cantante Susana Baca siente el racismo como un problema muy grave del Perú

Cáceres (España), 12 may. La cantante, educadora y divulgadora de los ritmos afros del Perú Susana Baca asegura que su país no solo tiene el problema de la "inestabilidad crónica", sino el del racismo, "que todavía impera" y es muy grave.

"Yo lo sigo sintiendo", apostilla en una entrevista con EFE en Cáceres (oeste español), donde inauguró el festival musical multicultural WOMAD.

En su país, detalla, "se desprecia por la manera de hablar, el color de piel y, por supuesto, la opción sexual; todo es muy discriminatorio, no hay tolerancia, no la hay".

Por eso, apunta la necesidad de establecer una comunión con el público para transmitir mensajes de tolerancia en tiempos de inestabilidad.

Fue ministra de Cultura, acumula 18 discos y dos Latin Grammy de mejor álbum folclórico (“Lamento Negro”, en 2002, y “A capella”, en 2020), y otro de mejor grabación del año ("Latinoamérica", en 2011).

Su malestar con la clase política peruana es palpable y así lo hizo saber durante su concierto en el WOMAD, antes de que sonaran los acordes de algunos de sus temas más populares, como “María Landó”.

DESCONFÍA DE LOS POLÍTICOS

"Los políticos son muy mentirosos y hay que saber elegir", espeta la cantante.

"Hemos creído durante mucho tiempo (en el Perú) a los políticos con sus campañas", explica, pero "no cumplen nada, no hacen nada. Las leyes están ahí detenidas; el Congreso no sirve para nada. La gente quiere que todos renuncien; están hartos".

Recuerda que el Perú se convirtió el pasado 23 de abril en un país con tres exmandatarios en prisión, tras la extradición por EEUU del expresidente Alejandro Toledo, que se enfrenta a cargos de blanqueo de activos y colusión.

Es algo "histórico", una "lucha constante contra la corrupción", resalta la artista.

También se refiere a las protestas antigubernamentales en su país, que "han provocado 80 muertos y centenares de heridos".

Y opina que la actual presidenta, Dina Boluarte, "debería ser juzgada por crímenes de lesa humanidad", con una investigación en curso que espera que prospere, "a pesar de que han borrado partes policiales, han escondido balas… cosas de este tipo".

Baca mantiene que Boluarte no puede escudarse en decir que "ella no mandó matar a nadie; que fueron los militares o la policía".

"Ella es la jefa máxima de todo. ¿Cómo ha permitido que asesinen a personas por el mero hecho de protestar?", se pregunta retóricamente.

EL VALOR DE LA MÚSICA

A punto de cumplir 79 años, afronta una gira de 40 conciertos en apenas dos meses en nueve países, junto con dos antiguos alumnos suyos de la escuela-museo que inauguró en 2019 en su casa en Cañete (en el Departamento de Cachorrilla).

La afrolatinoamericana, como le gusta denominarse, lleva el Instituto de Música Negrocontinuo con su pareja, el boliviano Ricardo Pereira, donde jóvenes sin recursos y con talento obtienen formación musical.

Para ella, "lo más lindo" es que personas jóvenes que entran sin formación de música, según sus cualidades, vayan desarrollándose para poder pisar grandes escenarios como el del WOMAD.

"La gente recibe la música con más entusiasmo después de la pandemia. Bebe la música y se emociona. Los artistas necesitamos la presencia y el calor del público", concluye. EFE

evp/pcm/mcm/jl/ah

(foto)