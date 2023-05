Javier Bardem en apoyo a los guionistas de Hollywood: "Lo que hacemos no existiría sin ellos"

Los Ángeles (EE.UU.), 12 may. El actor español Javier Bardem expresó su apoyo a los guionistas de Hollywood, quienes actualmente atraviesan por una huelga contra los grandes estudios de cine y televisión.

"Lo que hacemos no existiría sin escritores, ellos son el fundamento de nuestro trabajo. Yo respeto y admiro su labor", reflexionó el actor en una entrevista con EFE en el marco de la promoción de la cinta "The Little Mermaid".

Bardem aseguró que espera que el Sindicato de Guionistas (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) logren llegar a un acuerdo "basado en el respeto y la consideración", ante una situación tan compleja como la que afrontan.

El pasado 2 de mayo el WGA se declaró en huelga después de casi dos meses de negociaciones fallidas con la AMPTP para la renovación de su contrato.

Los guionistas exigen mejores condiciones de trabajo, un incremento en los incentivos que las plataformas de "streaming" les pagan por volver a emitir sus producciones, así como regulación de las creaciones fruto de la inteligencia artificial, entre otras peticiones.

Desde entonces, programas de entrevistas nocturnas como "The Late Show" o "Saturday Night Live" pararon la emisión de nuevos capítulos y series como "Stranger Things", "Abbott Elementary" o "Severance" frenaron su desarrollo a causa del parón.

Esta semana, personalidades del mundo del entretenimiento como Fran Drescher ("The Nanny", 1993), Lin-Manuel Miranda ("Encanto", 2021), o Bob Odenkirk ("Better Call Saul", 20015-2022), entre otros, han apoyado a los guionistas con su presencia en los piquetes organizados por el sindicato para ejercer presión a los estudios.

Bardem forma parte de la versión humana de "The Little Mermaid" de Disney próxima a estrenar el 26 de mayo.

En la ficción, el actor de 54 años da vida a el Rey Tritón, el padre de la rebelde sirena adolescente Ariel, que es interpretada por la actriz afroamericana Halle Bailey.

En 2022, el ganador al Óscar por "No Country For Old Man" (2007) también formó parte de la película infantil "Lyle, Lyle, Cocodrile", y anterior a ello protagonizó junto a Nicole Kidman "Being the Ricardos" (2021), que le valió una nominación a los premios de la Academia de Hollywood como mejor actor.