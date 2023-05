Embajadora de EE.UU. le dice a inmigrantes hondureños "no intenten el viaje sin documentos"

Tegucigalpa, 11 may. La embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura Dogu, le dijo este jueves a los inmigrantes hondureños que quieren irse a su país, que no lo intenten si no llevan documentos.

"No intenten el viaje sin documentos. No confíen en los coyotes (traficantes de personas), la frontera de los Estados Unidos no está abierta y los cambios anunciados sobre el Título 42 no cambiarán esto", enfatizó Dogu en una videoconferencia.

Agregó que su país está comprometido a hacer cumplir sus leyes fronterizas, ampliar las vías para la migración legal y apoyar la prosperidad, la seguridad y la democracia del pueblo hondureño.

La diplomática subrayó que se ha hablado mucho de cambios en algo que se llama el Título 42, un reglamento de la ley estadounidense que se ha utilizado durante la pandemia de la covid-19.

Eso ha causado mucha confusión, pero se seguirá expulsando a las personas si intentan entrar a EE.UU. sin permiso, señaló Dogu.

"El cambio es solo el motivo para la expulsión; pero sin duda alguna, las expulsiones de personas sin documentos continuarán", recalcó.

Dogu también se refirió a "tres elementos que impactarán a los hondureños" y dijo que los migrantes que ya están en el centro y norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil CBPOne, que es para programar una cita y presentarse ante las autoridades estadounidenses en un puerto de entrada en la frontera de EE.UU., para pedir ingreso como un refugiado.

El uso de la CBPOne permitirá un procesamiento solo de casos de refugiados y en forma segura, ordenada y humana, añadió.

El segundo elemento tiene que ver con la ampliación del programa de reunificación familiar, "pero no se puede ir a la frontera y pedir la reunificación desde allí. Repito: la frontera no está abierta a personas sin documentos y serán expulsadas si intentan entrar sin permiso", advirtió Dogu.

También explicó que estos procesos, una vez finalizados, permitirán que las personas validadas que tengan peticiones aprobadas basadas en razones de familia puedan ingresar con ese permiso a los Estados Unidos.

Según Dogu, EE.UU. continúa emitiendo visas de trabajo temporal a los hondureños, y para las vías legales de migración su país "se comprometerá a recibir cada mes a miles de refugiados procedentes de varios países, aquí en el hemisferio".

Dijo además que EE.UU., con otros países, abrirá centros regionales de procesamiento para migrantes, lo que calificó como una "decisión histórica".

"Estos centros van a facilitar el acceso a las vías legales. Los primeros centros se instalarán en varios países de la región. Con este centro regional las personas podrán obtener una entrevista con especialistas en inmigración y, si reúnen los requisitos, serán procesadas de manera rápida para ir a los Estados Unidos de manera rápida", acotó.

Dogu reiteró que el objetivo de su país es promover la prosperidad, la seguridad y la democracia de Honduras y que "en un país próspero, seguro y democrático, los hondureños no tendrán la necesidad de irse".

"Estados Unidos hace muchísimas cosas para beneficiar al pueblo hondureño. Todo es para apoyar a las familias hondureñas a vivir vidas dignas en el país que aman", apostilló.

Según diversas fuentes hondureñas, más de 500 personas abandonan a diario su país, en su mayoría con la idea de llegar a EE.UU. en busca de trabajo o huyendo de bandas criminales.

En EE.UU. viven más de un millón de hondureños entre residentes e indocumentados, que en 2022 enviaron remesas familiares por más de 8.000 millones de dólares, según fuentes oficiales.