El Galaxy mide su recuperación ante el San José; Nueva York vive su derbi de la MLS

Los Ángeles (EE.UU.), 12 may. Los Ángeles Galaxy, que esta semana eliminó a Seattle Sounders en la Copa US Open, buscará este domingo confirmar su recuperación a expensas de San Jose Earthquakes en una duodécima jornada de la MLS en la que también destaca el duelo neoyorquino entre New York City y New York Red Bulls.

El equipo angelino que lidera el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández atraviesa una racha muy complicada y es penúltimo en el Oeste después de haber ganado solo uno de los diez partidos que ha jugado hasta el momento en la MLS.

Este domingo recibirá en su campo a unos Earthquakes que, con el argentino Cristian Espinoza al frente (8 goles), han empezado el curso con muy buenas sensaciones y vienen de ganar en la última jornada al campeón, Los Angeles FC (LAFC).

Además de este enfrentamiento entre equipos californianos, la MLS tendrá este fin de semana un cara a cara neoyorquino entre New York City y unos New York Red Bulls que son colistas del Este y que acaban de despedir a su entrenador Gerhard Struber.

Los fans de Texas podrán vivir un cara a cara entre Austin -sin el argentino Sebastián Driussi por lesión- y Dallas mientras que Montreal y Toronto protagonizarán un duelo canadiense.

También tiene tintes de rivalidad regional la visita de St. Louis City, sorprendente líder del Oeste en su debut en la liga, al Chicago Fire que supondrá el estreno de Frank Klopas en el banquillo de la ciudad del viento en lugar de Ezra Hendrickson.

Por su parte, LAFC del mexicano Carlos Vela acudirá al estadio del Real Salt Lake mientras que Inter Miami, con dos triunfos consecutivos, recibirá en un duro encuentro a New England Revolution, que marcha en cabeza del Este.

Finalmente, Seattle Sounders, líder en el Oeste, tratarán de olvidar su eliminación de la Copa con un triunfo en el campo de Houston Dynamo.