Djokovic: "Tengo comienzos muy lentos, sigo buscando el ritmo"

Roma, 12 may. El serbio Novak Djokovic, que ganó al argentino Tomás Etcheverry tras un primer set muy sufrido, reconoció este viernes que todavía tiene "comienzos muy lentos" y que sigue "buscando el ritmo" en este inicio de temporada en tierra batida.

"Creo que jugué bien en el segundo set. Cerré el partido muy bien. En el primero tuve un comienzo lento. Es un poco la historia de mi temporada en tierra batida hasta ahora. Tengo comienzos muy lentos", explicó en rueda de prensa.

"No he tenido demasiados partidos y demasiadas victorias en esta superficie. Sigo encontrando el ritmo. He podido ganar contra un jugador que es un especialista en tierra batida. Es un jugador joven y prometedor", dijo de Etcheverry al que no se había enfrentado nunca.

"Obviamente siempre es complicado jugar contra alguien por primera vez. Especialmente al principio del partido necesitas sentir el ritmo de la pelota, el efecto, cómo se mueve. Es diferente verle jugar en un vídeo, intentar prepararte tácticamente para ello y luego, por supuesto, para el partido y jugar de verdad", comentó.

"Pero me gustó cómo luché. Creo que el primer set duró 1:15, intercambios muy largos. Fue un tenis de calidad. Estoy contento con la victoria", ponderó.

El serbio, que no pudo estar en Madrid por una lesión, confesó que no se esperaba jugar con una temperatura tan baja en Roma.

"Hacía bastante frío. No estaba jugando estos días con 17, 18 grados, hacía mucho frío. A veces eso afecta la forma en que me siento con mi codo y todo. Quería ponerme la manga para sentir que se calentaba me siento más cómodo", puntualizó.

Además, habló de su exentrenador, el alemán Boris Becker, que salió de prisión a finales de 2022 tras cumplir ocho de los treinta meses a los que fue condenado por un delito de fraude fiscal.

"Es mentalmente una de las personas más fuertes que conozco. Teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el último par de años, saliendo todavía caminando alto y con orgullo, es algo que admiro", señaló.

"Todos tratamos de navegar por la vida de la mejor manera posible. Todos cometemos errores. Es alguien muy respetado por la comunidad del tenis y el mundo del deporte en general", añadió.

"Le deseo todo lo mejor. Estoy deseando verle. No lo vi él en los últimos meses desde que salió. Espero que pronto en París tenga la oportunidad de reunirme con él", sentenció. EFE

tfc/apa