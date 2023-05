Djokovic: "Mourinho es uno de los entrenadores más grandes que tenemos en la historia"

Roma, 12 may. El serbio Novak Djokovic se rindió ante el portugués José Mourinho, entrenador del Roma que acudió al Foro Itálico este viernes para ver su partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, en el que venció al argentino Tomás Etchevarry.

"Me he visto con él más veces en el pasado. Venía a verme jugar en Londres, especialmente en las Finales ATP cuando se celebraban allí y él entrenaba en Inglaterra", comentó en rueda de prensa.

"Es un gran aficionado del tenis, por supuesto uno de los más grandes entrenadores de fútbol que tenemos no solo hoy, sino en la historia. Me siento muy halagado de que venga a ver mis partidos. Es una persona muy agradable. Siempre fue muy amable conmigo y con mi equipo", añadió.

El tenista y el entrenador se encontraron en la zona de descanso de jugadores antes del encuentro y en el túnel de vestuario de la pista nada más terminar.

Mourinho le pidió al serbio que le firmase la gorra que llevaba puesta.

"Espero poder devolverle el favor e ir a ver a su equipo (Roma) cuando está entrenando porque no creo que nunca lo haya hecho. Tal vez el Real Madrid, cuando estaba en Madrid yo fui a ver un par de veces. 'The Special One' vino a verme, así que estoy muy contento", sentenció. EFE

tfc/apa