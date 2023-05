Benjamín Mora advierte que Atlas no se confiará en la ventaja sobre Chivas

Guadalajara (México), 11 may. El entrenador del Atlas del fútbol mexicano, Benjamín Mora, aseguró este jueves que no se confiará en la ventaja sobre el Guadalajara y saldrá a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura.

"Es un gol, no me parece que sea una ventaja para sentir que estamos hechos; vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja", dijo el estratega luego de que su equipo venció por 1-0 a las Chivas en el encuentro de ida de la serie.

Con un gol del colombiano Julián Quiñones y un penalti detenido por su compatriota Camilo Vargas, Atlas derrotó al Guadalajara y tomó ventaja en la serie.

Mora alabó el rendimiento, el esfuerzo y la colaboración que mostró el plantel, pero aseguró que el Atlas no pasó aún a la siguiente fase, por lo que no pueden confiarse.

"Vamos partido a partido; tendremos que trabajar el de vuelta de la misma manera", expresó.

Atlas firmó su pase a cuartos de final al quedar en el noveno puesto y vencer al Cruz Azul en la repesca.

"No sé si el marcador refleja lo sucedido, la justicia y los merecimientos en el fútbol son ambiguos; pudimos meter más, pero también ellos pudieron hacer un gol que nos complicara la vida", concluyó.

Atlas visitará a las Chivas el próximo domingo en el partido de vuelta de la serie.EFE

gdl/gb/amd

(foto)