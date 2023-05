AP Explica: Por qué el arresto de Khan podría arrojar a Pakistán al caos

Partidarios del ex primer ministro paquistaní Imran Khan celebran en Multán, Pakistán, el jueves 11 de mayo de 2023 después que la Corte Suprema ordenó que Khan fuera puesto en libertad. (AP Foto/Asim Tanveer)

ISLAMABAD (AP) — Pakistán experimenta una ola de violencia tras el arresto del popular dirigente opositor y ex primer ministro Imran Khan por cargos de corrupción. No se había experimentado un nivel de descontento similar desde 2007, cuando la ex primera ministra Benazir Bhutto fue asesinada durante un acto de campaña electoral.

La Corte Suprema de Pakistán falló el jueves que el arresto de Khan fue ilegal y permitió que se marchara en libertad. Pero hay pocas razones para creer que la crisis política se disipará, ya que el extrovertido político continúa enfrentando numerosos cargos.

Las imágenes de cuando Khan era sacado por la fuerza de un tribunal hace dos días indignaron a sus partidarios. Airados manifestantes incendiaron inmuebles y vehículos. Las autoridades han desplegado efectivos militares para contener los enfrentamientos. El primer ministro Shahbaz Sharif prometió que daría una dura respuesta a esos ataques, y personalidades del gobierno han criticado la liberación de Khan.

¿QUÉ SUCEDE EN PAKISTÁN?

Desde el arresto de Khan el martes, al menos ocho personas han muerto y docenas han resultado heridas durante enfrentamientos entre sus simpatizantes y la policía. Los inconformes han quemado inmuebles y vehículos. Otros bloquearon caminos e incendiaron puestos de control policiales, así como instalaciones militares. Las escuelas e instituciones de educación superior continuaban cerradas en las regiones donde Khan goza de gran popularidad. Las autoridades han arrestado a más de 2.000 personas hasta el momento.

¿POR QUÉ IMPORTA EL ARRESTO DE KHAN?

Pakistán tiene un historial de golpes de Estado militares, agitación política y disturbios sociales. Khan es el séptimo primer ministro arrestado desde 1977. Ha habido destrucción de propiedad militar, como la casa de un alto comandante. La turbulencia actual tiene lugar en momentos en que el país enfrenta una terrible situación económica, un aumento del extremismo y las secuelas de las catastróficas inundaciones del año pasado. La improbabilidad de resolver pronto esta situación agrava aún más las condiciones de vida y seguridad de sus 220 millones de habitantes.

¿POR QUÉ LA REACCIÓN TAN VIOLENTA AL ARRESTO DE KHAN?

Khan fue destituido mediante una moción de censura en el Parlamento en abril de 2022, pero mantiene una amplia base de simpatizantes y puede movilizar a miles en las calles, así como generar frenesí con su discurso antisistema. En noviembre pasado, Khan fue herido de bala en una pierna durante un mitin político. Asegura que ambos incidentes son prueba de una conjura en su contra, una narrativa atractiva para sus seguidores que consideran que lo destituyeron de manera injusta al tiempo y que está en la mira del gobierno y el ejército.

¿POR QUÉ LO ARRESTARON?

Khan tiene al menos 100 procesos penales en su contra incoados por diversas agencias del gobierno. Hasta cierto punto, su detención era simplemente cuestión de tiempo. Se presentó el martes ante un tribunal para responder a varios cargos de corrupción, pero fue arrestado por otros. Sorprendió la espectacularidad de su detención: la agencia anticorrupción no explicó por qué sus agentes se lo llevaron ante la vista del público, habiéndolo sacado de la corte y subido a un vehículo blindado.

Khan, de 70 años, ha refutado reiteradamente todas las acusaciones en su contra.

¿QUÉ SIGUE?

El gobierno reforzó la seguridad, prohibió las reuniones y en algunas zonas suspendió el funcionamiento de las redes sociales. Sin embargo, los simpatizantes de Khan están decididos a verlo libre y reinstalado en el poder, porque han dicho que el ex primer ministro representa su línea roja. La represión contra activistas y dirigentes del partido no los hará retroceder. Aunque Khan fue dejado en libertad, al menos de momento, la crisis entre sus partidarios y las autoridades continúa en medio de un recrudecimiento de las divisiones en Pakistán.