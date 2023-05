Ambientalistas católicos piden al Parlamento de Panamá no aprobar contrato minero

Ciudad de Panamá, 11 may. La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), formada por organizaciones católicas y congregaciones religiosas, pidió este jueves a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá no aprobar un nuevo contrato de concesión con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

"Llamamos al órgano Legislativo a una reflexión seria y profunda para que NO acepten la firma de este contrato que lesiona gravemente, no sólo nuestra soberanía sino también el futuro del pueblo panameño y de nuestra Casa Común", destaca el comunicado, promulgado por otras organizaciones ambientalistas.

Y agrega que "la lesión" a Panamá "que llevó a la Corte Suprema de Justicia a declarar ilegal el contrato anterior, se mantiene, ya que las ventajas para la empresa son ahora mayores".

Los legisladores "no" pueden "avalar un contrato de este tenor que, además, contiene contradicciones con nuestra legislación ambiental y constitucional", porque, según asegura la Remam, "la minería metálica no es viable ni sostenible".

También instaron a "todos los cristianos, a las universidades, organizaciones ambientales" a proponer "un cierre escalonado de la explotación minera, con plazos razonables, en concordancia con los esquemas legales y los convenios internacionales y con la posibilidad de auditoría social para la debida transparencia y cumplimiento".

Por último, invitaron a los panameños a “crear una "ciudadanía ecológica" y animaron a los obispos "a profundizar en sus palabras" ante "la urgente necesidad de salvar nuestra Casa Común de un desastre ambiental de proporciones catastróficas".

El Gobierno panameño y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, anunciaron el pasado marzo el acuerdo final de un contrato para explotar la mina Cobre Panamá tras unas conflictivas e intensas negociaciones iniciadas a finales de 2021.

El contrato, que fue sometido a una consulta pública no vinculante, debe ser llevado a una "revisión y refrendo del Contralor General" y después ante el Parlamento para su aprobación y posterior promulgación por parte del Ejecutivo, de acuerdo con la información oficial.

El nuevo contrato de concesión, de 20 años prorrogables, establece un aumento de las regalías, que pasan de entre 2 % a 5 % a entre 12 % y 16 % y un ingreso mínimo al Estado de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo aportado antes por la empresa, y el pago de impuestos hasta ahora exentos, ha explicado el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.

Este acuerdo ha sido ampliamente criticado por organizaciones ambientalistas y activistas ecologistas, que aseguran que no es beneficioso para el país e, incluso, peor que el primer contrato, declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia de ese país. EFE

