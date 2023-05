Agenda informativa América audiovisual para el martes 12 de mayo de 2023

- El Paso (EE. UU.).- Decenas de miles de migrantes se agolpan en la frontera sur de Estados Unidos tras el levantamiento del Título 42, que permitía la expulsión en caliente de los migrantes, con la esperanza de ser admitidos en el país mientras se tramitan sus peticiones de asilo.

- Washington (EE. UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que será la primera visita de un gobernante español en seis años, un encuentro en el que ambos hablarán del apoyo a Ucrania y de la próxima Presidencia de turno de la Unión Europea.

- Tijuana/Matamoros (México).- La frontera norte de México aguarda el caos en el primer día sin el Título 42 de Estados Unidos, que permitía la expulsión inmediata de los migrantes, con decenas de miles de personas que esperan cruzar pese a las nuevas restricciones impuestas por Washington.

- Ciudad de México (México).- México denuncia racismo del Congreso de EEUU por ley que reanuda el muro fronterizo.

- Ciudad de México (México).- México afirma que el flujo migratorio desciende tras el fin del Título 42.

- Redacción América.- Una treintena de académicos y personalidades políticas de inspiración progresista, como el exministro colombiano y ex secretario ejecutivo de la CEPAL José Antonio Ocampo, y el ex secretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza, reclaman a EE.UU. la “urgente puesta en marcha de un nuevo pacto continental”, según una declaración anticipada a EFE.

- Punta Cana (R.Dominicana).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebra en Punta Cana la reunión ordinaria de su Asamblea de Gobernadores, la autoridad máxima de la entidad.

- Ciudad de Guatemala (Guatemala).- La Asociación de Estados del Caribe (AEC) lleva a cabo su cuarta cumbre en Guatemala en busca de cooperación bilateral para el desarrollo de la región, con la participación de los Jefes de Estados de cinco países caribeños, además del presidente local, Alejandro Giammattei.

- Los Planes (Panamá).- Mientras miles de migrantes prosiguen su viaje hacia Estados Unidos en decenas de autobuses desde un albergue en el norte de Panamá, unos pocos esperan su turno para regresar a sus países, hartos de un viaje de continuos abusos.

- Antigua (Panamá).- Jefes de Estado y cancilleres de los veinticinco países miembros y las diez naciones socias de la Asociación de Estados de Caribe (AEC) discuten, en Guatemala, sobre estratégicas conjuntas para el turismo sostenible y comercio, durante la cuarta cumbre de dicho organismo.

- Ciudad de Panamá (Panamá).- Un fuego incontrolado que comenzó el miércoles ya ingresó al parque binacional La Amistad, un área protegida que comparten Panamá y Costa Rica y que es Patrimonio de la Humanidad, mientras un contingente de al menos 60 personas hace esfuerzos este viernes por contener las llamas.

- Quito (Ecuador).- El cantante español Melendi ofrece un concierto en la capital ecuatoriana.

- Santiago de Chile (Chile).- En un esfuerzo por recuperar la memoria de republicanos españoles que tuvieron que huir a Chile tras la Guerra Civil y la dictadura franquista, una veintena de descendientes de esos exiliados se reúnen en un taller para crear bitácoras, con fotografías y textos guardados durante décadas en baúles y carpetas, y evitar que esas historias caigan en el olvido.

- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el índice de inflación de abril pasado, que según los analistas seguirá siendo alta, como lo fue en marzo, cuando alcanzó el 104,3 % interanual y en medio de los continuos desequilibrios cambiarios que vive el país.

- Buenos Aires (Argentina).- Conocida por "El infinito en un junco", un ensayo sobre el origen de los libros, Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) visita Argentina para participar en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde recibe a EFE para conversar sobre su obra literaria y sobre la relevancia de las letras en un mundo dominado, cada vez más, por la tecnología. EFE

Mesa de Edición Audiovisual América

(57 601) 3214855

tvefebogota@efe.com.co

mb/mf