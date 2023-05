SoftBank registra una pérdida neta anual de 7.180 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO. El logo de SoftBank Group Corp se muestra en la conferencia SoftBank World 2017 en Tokio, Japón. 20 de julio de 2017. REUTERS/Issei Kato

TOKIO (Reuters) - La japonesa SoftBank Group Corp registró una pérdida neta anual de 970.000 millones de yenes (7.180 millones de dólares) en el ejercicio cerrado el 31 de marzo, afectada por la caída del valor de sus inversiones tecnológicas.

Esta cifra contrasta con la pérdida de 1,7 billones de yenes del mismo periodo del año anterior.

El intento del consejero delegado, Masayoshi Son, de dominar el sector de la inversión tecnológica ha sufrido una serie de reveses de gran alcance después de que unas apuestas enormes a través del fondo de capital riesgo de SoftBank, Vision Fund, se torcieran y unas inversiones realizadas a valoraciones hinchadas a través de un segundo fondo más pequeño se desplomaran.

Tras la marcha de los principales arquitectos de esa estrategia, Son se ha centrado en apuntalar el balance, recortando su participación en el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd y dando un paso atrás en las presentaciones de marcas para centrarse en la salida a bolsa del diseñador de chips Arm.

Los activos de Vision Fund que ganaron valor durante el trimestre enero-marzo incluyen el minorista de comercio electrónico Coupang Inc y la empresa de robótica AutoStore Holdings Ltd, con la empresa de oficinas compartidas WeWork Inc entre los que cayeron.

SoftBank ha dicho que se encuentra en modo de defensa y ha dejado de lado cualquier actividad inversora, por lo que se especula con la posibilidad de que el grupo recompre más acciones.

(1 dólar estadounidense = 135,0500 yenes)

(Información de Sam Nussey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)