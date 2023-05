Quartararo dice que "no es un gran premio normal, sólo hay uno en Francia y es especial"

Le Mans (Francia), 11 may. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue sincero al reconocer que el Gran Premio de Francia "no es un gran premio normal para mí, solo hay uno en Francia y tiene que ser especial y espero que por mi parte sea un punto de inflexión en la temporada".

"Hemos probado algunas cosas, no todas fueron positivas, pero este fin de semana seguiremos trabajando de nuevo con el chasis. Me gustó, pero no conocemos todavía el beneficio porque ni era claramente mejor ni peor, necesitamos verlo en otro circuito, así que mañana compararemos el estándar y el nuevo", explicó Quartararo del nuevo chasis de su Yamaha.

"Necesitamos encontrar algo para mejorar en el 'time attack' y probamos una configuración específica para esta área en Jerez que aquí también hemos traído. Con esa base del test intentaremos encontrar con qué trabajar este fin de semana", agregó Quartararo.

Fabio Quartararo reconoce que "nuestros rivales han dado un gran paso adelante, es verdad que se han cambiado algunas cosas en el motor para ganar algo de potencia, y se ha conseguido, pero a costa de perder en otras áreas y eso nos está costando a la hora de encontrar nuestra base y nuestro punto fuerte, que era la estabilidad en frenada y en el giro".

Del mal resultado de Jerez señaló que "Jerez ya es el pasado, pero fue positivo tener un test el lunes para mantener la mente libre en un circuito donde siempre me había mostrado muy rápido y competitivo".

"Mi objetivo es volver a la base que me permita pilotar como yo sé y si lo conseguimos este fin de semana podría estar en el podio delante de los aficionados franceses", afirma Quartararo. EFE

JLL/arh