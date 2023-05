Primer ministro georgiano defiende ante UE la reanudación de los vuelos directos con Rusia

Tiflis, 11 may. El primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, defendió hoy ante la Unión Europea (UE) la reanudación de los vuelos directos con Rusia con la promesa de que su país no violará las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania.

"Quiero tranquilizar a nuestros amigos en la UE de que esto es solo economía y relaciones comerciales y que los vuelos se efectuarán sólo con compañías y aviones no sancionados", dijo Garibashvili en declaraciones al canal de televisión Imedi.

Subrayó que la comunicación aérea ruso-georgiana "será únicamente parte de las relaciones económico-comerciales entre ambos países".

El jefe del Gobierno recordó que Bruselas sigue comerciando con Rusia y cifró en 300.000 millones de dólares el dinero que las arcas rusas han ingresado durante la campaña militar.

En cambio, agregó, "el volumen comercial entre la UE y Rusia en cuatro días es igual que el nuestro en todo un año, en torno a los mil millones de dólares".

"Así que le pregunto a nuestros amigos occidentales: Cuando ustedes dicen que debemos dejar de comerciar con Rusia y que no restablezcamos las comunicaciones aéreas, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué el pasado año le dieron a Rusia 300.000 dólares? ¿Por qué no cesaron el comercio?", apuntó.

Garibashvili subrayó que Georgia es "un país pequeño" con muchos desafíos, como el de tener ocupado el 20 % de su territorio, donde hay desplegadas tropas rusas.

"Nosotros practicamos una política que responde a los intereses de nuestro país y nuestro pueblo. Es la política de paciencia estratégica, pragmática y llevará a la unificación de Georgia", apuntó.

El portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, aseguró hoy que "la Unión Europea llama a Georgia, país que aspira a recibir el estatus de candidato, a alinearse con las sanciones existentes contra Rusia, también en el área de la aviación".

Estas declaraciones se producen después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara la decisión de restablecer el régimen de exención de visados para los georgianos y la comunicación aérea entre ambos países.

Stano recordó que la UE y una serie de otros países introdujeron sanciones contra el sector de aviación ruso debido a la intervención rusa en Ucrania y no permiten vuelos desde y hacia Rusia.

También el Departamento de Estado de EEUU criticó los planes de reanudación de vuelos entre Rusia y Georgia.

Según Washington, "toda la sociedad occidental se ha distanciado del régimen" ruso y ahora "no es el momento" de intensificar la interacción con Moscú.

Decenas de georgianos protestaron el miércoles frente al Ministerio de Exteriores contra la intención de reanudar los vuelos con "el país ocupante".

Mientras, el diputado opositor del Partido Republicano Román Gotsiridze dijo a EFE que "Rusia de facto está arrastrando a Georgia a su espacio político y económico".

"Georgia se está convirtiendo en el único estado de Europa que abre el cielo para Rusia. Nos estamos convirtiendo en una provincia rusa", afirmó. EFE

