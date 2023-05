México pide no especular sobre deportaciones de migrantes desde EEUU ante fin de Título 42

Ciudad de México, 11 may. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió este jueves no especular sobre posibles deportaciones de migrantes desde Estados Unidos ante la caída esta noche del Título 42 y su reemplazo por el Título 8.

"No especulamos, no doy cifras porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño", dijo a los medios de comunicación al ser cuestionado por los reportes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, que cifra en 660.000 los migrantes que esperan en México para cruzar a Estados Unidos.

Preguntado también sobre la respuesta que México espera del país vecino y sobre la incierta política de deportaciones que pueda llevar a cabo, Ebrard dudó de que sea "factible legalmente" deportar a tantas personas.

"Esas personas pasan, o han pasado, o han atravesado nuestro territorio y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600.000, ni de 200.000. Eso no existe", agregó.

El Título 42 es una medida que inició Donald Trump (2017-2021), y que ha continuado el actual presidente, Joe Biden, para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la covid-19, una declaración de emergencia que está por terminar en EE.UU.

Como solución, se prevé que Estados Unidos aplique el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración. Además, el Gobierno de Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a pedir asilo en la frontera con México.

"El Gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer una serie de medidas que le corresponden a ellos, no a México, que son, por ejemplo, que van a hacer una prohibición sobre los migrantes que no pidan asilo en uno de los países en el camino", expuso el canciller mexicano.

Además, subrayó que "está por ver qué es (qué medidas) lo que Estados Unidos finalmente implementa".

Por parte de México, aseguró, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está en contacto con el Instituto Nacional de Migración (INM) para poner en marcha sus propias medidas, que no detalló.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió esta mañana en su rueda de prensa diaria "ayudar en todo" a Estados Unidos para evitar el caos en la frontera ante el fin del Título 42.

“(Prometí) ayudar en todo, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y, mucho menos, violencia en la frontera, estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes", expresó.

Además, reveló que enviará más elementos de la Guardia Nacional a las fronteras para lidiar con el flujo migratorio que se espera, que se suma al amplio despliegue militar estadounidense al otro lado de la frontera. EFE

