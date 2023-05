Mérida acogerá el gran foro de medios de comunicación de Latinoamérica

Ciudad de México, 11 may. Ejecutivos de grandes medios internacionales, como The New York Times, Le Monde, Caracol Televisión y la Agencia EFE, se reunirán la próxima semana en Mérida, sureste de México, en el Digital Media LATAM, el evento más importante para la industria de los medios de comunicación en América Latina.

La edición de 2023, que se celebrará el 16 y 17 de mayo en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, y está organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), se centrará en las estrategias editoriales y tecnológicas para aumentar los ingresos de los medios de comunicación.

"Los representantes de medios compartirán sus experiencias aplicando dichas estrategias, los obstáculos a los que se enfrentaron y cómo lograron maximizar los recursos", señaló la organización en una nota de prensa.

Entre los participantes confirmados figuran Nina Lassam, vicepresidenta de audio de The New York Times; Upasna Gautam, gerente de plataformas digitales de noticias de CNN; y Desirée García, directora de contenidos digitales de la Agencia española EFE.

Asimismo, intervendrán en el ciclo de paneles y conferencias Louis Dreyfus, presidente editor del grupo francés Le Monde; Luis Enríquez, consejero delegado del español Vocento; y Diego Carvajal, director digital de la mexicana N+.

El discurso de apertura lo dará la mexicana Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y nueva presidenta del Foro Global de Editores (WEF, por sus siglas en inglés).

Los medios de información deben recuperar la "confianza" y "credibilidad" de la ciudadanía para convertirse en una herramienta de la democracia y contra la desinformación, aseguró Ramos, que dirige la a cadena de diarios más grande de Latinoamérica, en entrevista con EFE.

Durante el encuentro, se anunciará a los ganadores de los Premios Digital Media 2023 para la región.

La WEF engloba a más de 3.000 medios y empresas tecnológicas, así como a 60 asociaciones nacionales de editores. EFE

afs/ppc/bdp