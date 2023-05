Macron pide baterías eléctricas de la UE para retirar ayudas a coches extracomunitarios

París, 11 may. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pretende promover las baterías eléctricas "made in UE" para acabar con las subvenciones públicas destinadas a la compra de coches eléctricos extracomunitarios, alegando que sus baterías no cumplen con las normas medioambientales de producción.

"Se trata de una pequeña revolución y queremos que esto se aplique a nivel europeo, quiero baterías que se hayan fabricado en Europa", manifestó Macron, quien adelantó que su Gobierno presentará una propuesta este año sobre el asunto.

El presidente francés se preguntó por qué los chinos y los estadounidenses prefieren sus propias baterías eléctricas y pidió a los europeos que hagan lo mismo.

"No quiere decir que seamos proteccionistas, no vamos a cerrar el mercado, pero tampoco vamos a usar el dinero del contribuyente francés para acelerar la industrialización no europea. Es algo de sentido común", incidió Macron, durante un largo discurso acerca de la reindustrialización en Francia.

Para el mandatario, las baterías hechas en Europa proceden además de fuentes de energía más limpias que las de otras regiones, por lo que "su huella ecológica es menor".

Este posible cambio de legislación iría en perjuicio de ciertas marcas muy populares en Europa pero producidas fuera, como la estadounidense Tesla, el Dacia Spring (producido en China) o la china MG, cuya adquisición hoy está en parte subvencionado en varios Estados europeos.

Macron también anunció la inminente puesta en marcha del "Carbon Score", un dispositivo con notas inspirado en el Nutri Score, que ofrece información nutricional sobre los alimentos.

El "Carbon Score" evaluará la huella ecológica de productos textiles y, más tarde alimentarios, calculando cuánto dióxido de carbono se ha emitido en su producción y transporte hasta que llegan a las manos del consumidor.

Para Macron, Europa también debería adoptarlo porque es importante "valorar a los industriales y productores que hacen esfuerzos" medioambientales.

Asimismo, propuso que la UE firme nuevos acuerdos de libre comercio solo con regiones que tengan el mismo estándar medioambiental en favor del clima y la biodiversidad y las mismas reglamentaciones que se aplican a los industriales europeos.

Aunque Macron no concretó de qué acuerdos hablaba, la UE y Mercosur trabajan en uno en el que están atascado desde 2019, cuando se llegó a un consenso político posteriormente bloqueado por la exigencia medioambientales de algunos países europeos, entre ellos Francia. EFE

atc/rcf/pddp

(foto) (vídeo)