Los hispanos reciben menos tratamientos contra los opioides, según estudio

Washington, 10 may. Después de un incidente de sobredosis o intoxicación con opioides los pacientes hispanos y afroamericanos reciben medicamentos con menos frecuencia que los blancos, según un informe que publica este miércoles New England Journal of Medicine.

Investigadores de la Universidad Harvard, encabezados por Michael Barnett, examinaron una muestra al azar del 40 % de beneficiarios de Medicare con discapacidades que experimentaron al menos un incidente agudo con opioides entre 2016 y 2019.

"Las tasas de sobredosis en la población hispana han aumentado recientemente en un 40 %", señaló Barnett, de la Escuela T.H. Chang de Salud Pública.

Con los datos de casos presentados a Medicare, los investigadores observaron 25.904 casos de trastorno por uso de opioides, de los cuales un 8,1 % ocurrió entre latinos, 15,2 % entre afroamericanos y 76 % entre blancos.

En los seis meses siguientes a los episodios los pacientes afroamericanos recibieron una receta para el compuesto buprenorfina, una terapia vital para los casos de trastornos por uso de opioides, y la usaron en el 12,7 % de los incidentes.

Los pacientes hispanos obtuvieron el medicamento en el 18,7 % y los blancos en el 23,3 % , según el estudio.

"Los casos de sobredosis con opioides aumentan entre la población negra más rápido que en cualquier otro grupo racial y en 2021, por primera vez en décadas, sobrepasaron las tasas de sobredosis entre blancos", indicó Barnett.

El informe señala que los pacientes blancos recibieron y usaron la receta para el tratamiento con una frecuencia 80 % mayor que los afroamericanos y hasta un 25 % mayor que los hispanos.

En el caso de naloxone, un medicamento para revertir las sobredosis y cuya distribución tiene menos restricciones que la buprenorfina, las pautas de prescripción y uso de la receta fueron similares.

Los afroamericanos obtuvieron el medicamento después del 14,4 % de los incidentes, los pacientes hispanos 20,7 %, y los blancos 22,9 %, añadió el informe.

Pero los pacientes en los tres grupos concurrieron a consultas médicas un número similar de veces en los seis meses siguientes al incidente con opioides, lo cual indica que las desigualdades en el tratamiento no surgen en desigualdades a la hora de buscar el tratamiento, según la investigación.

jab/ims