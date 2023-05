Jueves, 11 de mayo de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

El Kremlin admite una situación "muy difícil" en Ucrania y que está lejos de sus objetivos

Moscú. El Kremlin ha reconocido que la campaña militar rusa en Ucrania es "muy difícil" y aún está lejos de haber conseguido todos los objetivos fijados por el presidente Vladímir Putin. "La operación militar especial continúa. Es una operación muy difícil y, por supuesto, ciertos objetivo se han logrado en un año", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con la cadena de televisión bosnia ATV, según recoge la agencia oficial TASS.

El Ejército ruso traslada a ciudadanos ucranianos de la ocupada Zaporiyia

Kiev. El ejército ruso está trasladando a ciudadanos ucranianos en la ocupada región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, hasta otras ciudades más alejadas del frente, ante el temor de que esta zona se vea afectada por una contraofensiva de Kiev. "Los ocupantes rusos se han llevado a unos 300 residentes locales, incluidos niños, de los territorios de primera línea (de fuego) de la región de Zaporiyia, hasta Berdiansk en los últimos tres días", aseguró este jueves el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook.

ISRAEL PALESTINA

Nuevos disparos elevan a 507 la cifra de proyectiles lanzados desde Gaza hacia Israel

Jerusalén/Gaza. Las milicias palestinas de Gaza continuaron esta mañana con el lanzamiento de proyectiles hacia Israel, que ha registrado hasta el momento más de 507 disparos, mientras que sus tropas han impactado 147 objetivos del grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) en la Franja, donde la cifra de muertos se elevó hoy a 25. Las últimas cifras difundidas por el Ejército israelí indican que del total de cohetes lanzados desde Gaza, una parte importante cayó en áreas despobladas y 154 fueron interceptados por sus sistemas de defensa antiaérea.La mayoría de los proyectiles fueron lanzados a las comunidades israelíes colindantes con Gaza, aunque también se registraron disparos hacia ciudades como Beersheva y Tel Aviv.

PAKISTÁN OPOSICIÓN

Detienen en Pakistán a los principales lideres de la oposición, según el partido

Islamabad. El Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI), la mayor fuerza política de Pakistán, denunció este jueves el arresto de varios de sus dirigentes, entre ellos su vicepresidente y excanciller paquistaní Shah Mahmood Qureshi, que se suma a la detención de su líder y ex primer ministro, Imran Khan, que originó las violentas protestas que azotan el país. "El vicepresidente del PTI, Shah Mahmood Qureshi fue arrestado por la noche", informó en Twitter la formación, que denunció que "casi todos" sus líderes han sido detenidos en los últimos días.

ARMENIA AZERBAIYÁN

Armenia y Azerbaiyán informan de cuatro heridos por un enfrentamiento en la frontera

Tiflis/Bakú. Armenia y Azerbaiyán se acusaron este jueves de un nuevo enfrentamiento en la frontera en el que resultaron heridos cuatro militares en ambos bandos. El Ministerio de Defensa de Armenia informó de tres militares heridos por un ataque azerbaiyano con artillería y morteros que comenzó en la madrugada. Según el comunicado castrense, las fuerzas azerbaiyanas abrieron fuego contra las posiciones armenias cerca de la localidad de Sotk (este de Armenia) a las 06.00 hora local (02.00 GMT).

PERÚ TOLEDO

El gobierno de Perú confirma que la esposa del expresidente Toledo viajó a Israel

Lima. El Gobierno de Perú confirmó que la esposa del exmandatario peruano Alejandro Toledo (2001-2006), Eliane Karp, abandonó este miércoles Estados Unidos y viajó a Israel, a pesar de que está requerida por la justicia del país andino, que solicitó su extradición por un caso de presunta corrupción. "Nos ha llegado la información desde Estados Unidos de que, este 10 mayo, la señora Eliane Karp ha tomado un vuelo con destino a Israel", declaró el primer ministro, Alberto Otárola.

DESPLAZADOS SITUACIÓN LATINOAMERICA

América tiene 6,7 millones de desplazados internos por conflictos y desastres

Ginebra. El número de desplazados internos por conflictos, violencia y desastres naturales en América alcanzó los 6,7 millones de personas en 2022, un 1,5 % más que en 2021, según un estudio global sobre este fenómeno publicado hoy. Colombia es el país donde más personas viven lejos de su hogar por estos motivos, con cerca de 4,8 millones de afectados en su territorio.

MÉXICO NARCOTRÁFICO

Autoridades hallan cerca del muro fronterizo narcotúnel que conecta a Tijuana con EE.UU.

Tijuana (México). Un túnel presuntamente diseñado para el trasiego de droga fue descubierto en un predio abandonado en la ciudad mexicana de Tijuana, a unos cuantos metros del muro fronterizo y apenas a dos kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro, informaron este miércoles autoridades municipales. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, un reporte ciudadano anónimo fue lo que permitió ubicar el túnel, de 30 metros de profundidad y unos 20 de longitud que cruza el muro fronterizo que divide a ambos países.

G7 FINANZAS

El G7 discutirá la asistencia a Ucrania y cómo evitar que Rusia eluda sanciones

Niigata (Japón). Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G7 discutirán hoy la asistencia financiera a Ucrania y cómo evitar que Rusia eluda las sanciones impuestas en su contra, según dijo el titular nipón del ramo, Shunichi Suzuki, antes del inicio de la cita. "Hablaremos de la situación de Ucrania, mientras revisamos junto con el Fondo Monetario Internacional el efecto de la asistencia financiera", dijo Suzuki en una rueda de prensa ofrecida en Niigata antes de comenzar este jueves las reuniones, que se prolongarán hasta el sábado.

MICHAEL J. FOX

Michael J. Fox habla de su enfermedad en un documental que es "sobre todo, divertido"

Madrid. Michael J. Fox se convirtió en una gran estrella gracias a la serie "Family Ties" y a la saga cinematográfica "Back to the Future", pero con tan solo 29 años le diagnosticaron párkinson. Todos eso lo cuenta en un documental que se estrena este viernes y que "es, sobre todo, divertido", asegura el actor. "Claro que en la vida todo tiene su parte de estrés, de venirte abajo o de tristeza, pero me interesa buscar la parte divertida de las cosas, el humor es lo universalmente humano, y eso es muy poderoso", explica el actor en una conferencia virtual sobre su documental, que llega este viernes a la plataforma Apple TV. EFE

