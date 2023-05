Inteligencia artificial para todos y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E.

Bogotá, 11 may. Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Bard pa’ todo el mundo

Hasta esta semana, Bard, la herramienta gratuita de Inteligencia Artificial (IA) de Google, era el privilegio de unos pocos que lo podían utilizar por invitación y en algunos países. Pero eso ha cambiado.

Hoy millones de personas en 180 países ya pueden comenzar a utilizar Bard en sus versiones en inglés, japonés y coreano. ¿Y español no? No, hay que esperar un poco. Lo que nos dice esto es que la “guerra” de las IAs está abierta.

Google está decidido a recortar la ventaja que aún le lleva Microsoft al haber comprado OpenAI y su pionero ChatGPT.

Como reza el dicho, el que pega primero pega dos veces, y el golpe lo resintieron muchos... ¡Ah, hola Elon Musk!

Entre las novedades que se vienen para Bard está el que dentro de muy poco no solo responderá con texto, sino que también lo hará con una imagen.

Bueno: acceda a bard.google.com y comience a "jugar" con esta maravilla.

2. Una IA salvadora de reputaciones

Digamos que usted es el gerente de una empresa, pero que eso de escribir nunca se le ha dado muy bien y los correos que manda lo delatan. Rezaría porque apareciera una herramienta que lo ayudara con ese asunto tan molesto.

Pues, voilá! Google oyó sus plegarias, ya que su IA generativa le ayudará a redactar correos electrónicos o crear presentaciones con imágenes únicas.

Usted quedará como todo un erudito.

Google denomina esta nueva forma de trabajo "Duet AI", ya que tanto el usuario como el software trabajan de una forma colaborativa.

"Duet AI" estará disponible en la App Store de Google y ayudará a responder correos electrónicos con tan sólo unas pocas palabras proporcionadas por el usuario.

De la que se salvaron algunos, ¿eh?

3. Brasil se pone firme contra Google y Telegram

En Brasil hay mucha fiesta y gritos de gol, pero también quieren que se respete su legislación.

Desde hace tiempo las autoridades del país de la feijoada y el rodizio mantienen una guerra a las "fake news", y en un capítulo más de esta campaña, la Fiscalía brasileña ha solicitado a la Corte Suprema que abra una investigación contra los directores de Google y Telegram en el país.

Tranquilos, Sundar Pichai y Pavel Durov, que no es necesario que viajen a Brasil.

El ente judicial considera que tanto Google como Telegram han llevado a cabo "contundentes y abusivas acciones" contra el proyecto de ley contra la desinformación en redes que discute el Parlamento.

Ambas plataformas publicaron mensajes en los que criticaban el proyecto de ley y lo calificaban de un intento de censura y una violación a la libertad de expresión.

También aseguraron que su aprobación podría obligarles a abandonar el país.

Parece que la bola ahora está en el campo de Google y Telegram.

4. Un pillín muy pillín

Sam Bankman-Fried, el ex consejero delegado de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, está peleando como gato panza arriba para intentar demostrar su inocencia.

El empresario no está tan "fried" (frito, hecho polvo, fastidiado) como parecería, ya que está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto (California, EE.UU.) tras pagar una fianza de 250 millones de dólares.

Este pintoresco personaje está pidiendo al juez encargado de su caso que desestime la mayor parte de los cargos penales a los que se enfrenta en relación con el colapso de FTX.

Sus reclamos incluyen desde violación de los términos de su extradición desde las islas Bahamas hasta sostener que los actuales gestores de FTX están fabricándole acusaciones.

Si estás por enfrentarte a casi cien años de cárcel lo intentarías todo, ¿o no?

5. Una barrida en Twitter

¿Están sacando gente de Twitter? No. Eso ya lo hizo Elon Musk hace algunos meses, pero lo que sí está haciendo es eliminar cuentas inactivas desde hace años.

Esa acción se verá reflejada en un número menor de seguidores para muchos. Aquellos con pocos seguidores lo notarán más.

La eliminación de cuentas "dormidas" traerá como beneficio, según Musk, que se dispondrá de más nombres de usuarios.

Esto puede ser polémico, ya que se podría rehabilitar el usuario de empresas como la National Public Radio (NPR) de EE.UU., empresa que dejó de usar su cuenta por estar en desacuerdo con políticas como la de Twitter Blue.

¿Tiene una cuenta de Twitter "dormida"? Pues, revísela.

6. DeSantis contra todos… y contra TikTok

Por estos días, el gobernador republicano de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, parece estar en disputa con todo el mundo (Disney, los inmigrantes latinos, la ideología de género, las ONG de derechos humanos), y ahora ha subido al ring a nada más y nada menos que TikTok, al prohibir esta aplicación en universidades y oficinas públicas.

En total fueron tres leyes las que promulgó DeSantis para "contrarrestar la influencia maligna del Partido Comunista Chino (PCCh)" en Florida.

Específicamente, la ley SB 258 prohíbe que TikTok, propiedad de ByteDance (de la que se dice que tiene fuertes vínculos con el PCCh), funcione en las redes wifi y en dispositivos móviles públicos

TikTok sigue así la misma suerte que corrieron aplicaciones como WeChat, Tencent QQ, VKontakte y Kaspersky.

7. ¡A jugar gratis en Xbox!

A jugar hasta que los ojos queden cuadrados de la dicha. Desde este mismo jueves y hasta el próximo domingo Xbox nos deleitará con los Free Play Days en los que cuatro títulos estarán a disposición de los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate.

Según SomosXbox.com, los cuatro videojuegos seleccionados para esta celebración son “Just Die Already”, de DoubleMoose Games; “Dragon Ball 2 Xenoverse”, de Dimps; “Hunting 2 Simulator”, de Neopica, y “Overcooked! All You Can Eat”, de Ghost Town Games.

¡Manos al control! EFE

