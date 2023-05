Gauff arrolla a Putintseva

Roma, 11 may. La estadounidense Coco Gauff comenzó con autoridad su andadura en el WTA 1.000 de Roma al batir a la kazaja Yulia Putintseva en segunda ronda, por 6-0 y 6-1.

La estadounidense se desquitó de la derrota que sufrió ante la española Paula Badosa en Madrid con una exhibición de superioridad ante una Putintseva que nada pudo hacer en la tierra batida italiana ante el ciclón que tuvo delante.

Inapelable el primer set, en blanco, Gauff no descansó tampoco en el segundo envite, en el que eso sí, no pudo repetir el 6-0. No se quedó lejos la sexta favorita para levantar el título y rubricó el 6-1 final sin aparente sufrimiento.

En tercera ronda se medirá a la checa MArie Bouzkova (38), que venció en segunda ronda a la estadounidense Caty McNally (62). EFE

tfc/jl