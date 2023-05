El Galaxy se da una alegría en la Copa; Seattle Sounders y New York City se despiden

Los Ángeles (EE.UU.), 10 may. El LA Galaxy, inmerso en una gravísima crisis de resultados en la MLS, se regaló este miércoles una alegría en los dieciseisavos de final de la Copa US Open ante los Seattle Sounders mientras que el New York City se despidió al caer frente al Cincinnati.

El Galaxy, encabezado por el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández y el español Riqui Puig, solo ha logrado una victoria en diez partidos en un arranque muy decepcionante del curso en la MLS y que también ha estado marcado por las protestas de una parte importante de su afición hacia la directiva.

Pero este miércoles, el equipo angelino se dio un respiro al clasificarse para los octavos de la Copa eliminando a los Sounders por 3-1 con un doblete del mexicano-estadounidense José 'Memo' Rodríguez y un tanto del argentino Julián Aude.

En un estadio Dignity Health Sports Park con una entrada muy pobre, el Galaxy salió sin hacer muchas rotaciones mientras que el conjunto de Seattle sí optó por reservar a bastantes hombres clave de su plantilla.

El partido empezó de maravilla para el equipo de Chicharito ya que, en el minuto 4, Aude cazó un rechace en el pico del área y la mandó a la escuadra con un magnífico zurdazo.

Ya en la segunda mitad, Rodríguez anotó el segundo de los locales a la salida de un córner en el 66, Paul Rothrock acortó distancias para el Seattle de cabeza en el 68, y Rodríguez selló el 3-1 definitivo con un gran disparo al segundo palo tras una buena internada por la banda izquierda.

Por su parte, el Cincinnati doblegó al New York City por 1-0 y con un cabezazo de Brandon Vázquez en otro de los duelos que este miércoles midió a dos equipos de la MLS.

El encuentro más alocado del día se vivió entre los Portland Timbers y el Real Salt Lake, que terminó con un apasionante 3-4 para el equipo de Utah.

El argentino Sebastián Blanco marcó para el Portland aprovechando un desastroso error de la defensa visitante en tanto que el colombiano Andrés Gómez anotó para el Salt Lake un golazo desde fuera del área.

Además, el Houston Dynamo, pese a jugar con diez desde el minuto 35 por la expulsión de Chase Gasper, se impuso 1-0 al Sporting Kansas City mientras que el Nashville derrotó 2-0 al Dallas.

La goleada del día la firmó el Columbus Crew, que destrozó por 1-5 al Loudon, mientras que los Vancouver Whitecaps también se sacaron el billete para la siguiente ronda con mucha comodidad al vencer por 1-4 al York.

Por último, el Austin venció 2-0 New Mexico United con un gol del paraguayo Rodney Redes y otro del argentino Maximiliano Urruti, el Pacific FC derrotó 2-0 al Rovers, y el Birmingham superó por 3-0 al Memphis. EFE

