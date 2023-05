Djokovic, sobre Etcheverry: "No sé mucho sobre él, pero parece un tipo muy agradable"

Roma, 11 may. El serbio Navak Djokovic se estrenará este viernes en el Masters 1.000 de Roma ante el argentino Tomás Etcheverry, del que desveló no saber "mucho".

El tenista argentino, actual número 61, se sirvió de las redes sociales para recordar publicaciones antiguas, desde 2016, en las que contaba los puntos que le faltaban para alcanzar al de Belgrado en el ránking, que comentó en rueda de prensa que había visto las imágenes y que le parecieron muy graciosas.

"No sé mucho sobre él pero le he visto jugar varias veces. He visto también sus posts disminuyendo el déficit en los puntos entre nosotros", explicó en rueda de prensa.

"Parece un tipo muy agradable que viene de un país que tiene mucho éxito en el tenis. Parece muy trabajador y luchador en la pista. Le deseo lo mejor, excepto mañana por la noche", sentenció entre risas. EFE

