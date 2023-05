Colombia quiere que su acuerdo comercial multipartito con la UE sea más equilibrado

Bruselas, 11 may. El ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, afirmó este jueves en Bruselas que es necesario “reevaluar” los resultados del acuerdo comercial multipartito con la Unión Europea (UE), con el objetivo de que ofrezca una relación más equilibrada con los países latinoamericanos y favorezca su reindustrialización y la soberanía alimentaria.

“A la Unión Europea le ha ido mejor que a Colombia en la relación comercial”, dijo Umaña en una reunión informativa en la capital belga con un reducido grupo de medios, a propósito de la aplicación provisional desde 2013 de ese pacto de libre comercio que mantiene la UE con su país, Perú y Ecuador.

El ministro colombiano llegó a Bruselas para abordar con representantes de la Unión Europea -como la comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen- la cooperación en la transición verde, la política de reindustrialización de su país o el acuerdo comercial.

“Nosotros no estamos hablando de renegociación de ningún acuerdo”, aclaró Umaña sobre el tratado que eliminó los aranceles sobre casi todas las exportaciones procedentes de Colombia, Perú y Ecuador a la UE.

“Estamos hablando de una evaluación en el marco de los acuerdos y de cada capítulo”, agregó, teniendo en cuenta que “en diez años pasan muchas cosas” y los acuerdos, que son “objetos vivos”, deben “adecuarse a los cambios que ocurren en el mundo”.

Esa revisión, dijo, debe hacerse además para “recuperar el equilibrio”.

A su juicio, si Colombia no ha obtenido tantos beneficios del acuerdo como la UE, no es “culpa” de Europa, sino que se debe a que “no tuvimos una política de desarrollo, abrimos todos los mercados pero no diversificamos nuestra oferta exportable, por eso estamos haciendo una política de reindustrialización”.

Umaña aseguró que Colombia también ha “aprendido” que no puede “abandonar la soberanía alimentaria” especialmente en un momento de subida de los precios de las materias primas.

“Nuestra propuesta es recuperar la soberanía alimentaria en condiciones de competencia equilibrada”, afirmó, para lo que será necesario “hablar con nuestros amigos norteamericanos, europeos y japoneses”.

La “estructura de subsidios, ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente” de esos países “distorsionan el comportamiento de los precios” y, además, “seguramente no permiten que otros tengamos el desarrollo de la soberanía alimentaria que necesitamos”, según indicó.

“Eso está dentro de las reglas y lo estamos conversando”, aseguró, al tiempo que explicó que los contactos con Perú, Ecuador y la UE ya han comenzado para abordar los resultados del acuerdo multipartes.

“Debe haber un equilibrio en las reglas de juego. Nosotros no tenemos chequera, ustedes sí”, comentó.

Los asuntos que ve prioritario evaluar son el acceso de mercancías a mercados, acuerdos en conocimiento y propiedad intelectual, protección de inversiones, solución de controversias o los servicios, incluidos aquellos como la salud o la educación que “son derechos fundamentales”, apuntó.

"SE ALINEARON LOS ASTROS" DE CARA A LA CUMBRE UE-CELAC

La expectativa de Colombia de cara a la cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista el 17 y 18 de julio en Bruselas, es "sencilla", dijo Umaña, quien se mostró optimista ante los posibles resultados de una cita que se organizará bajo la presidencia española del Consejo de la UE y que no se celebra desde hace ocho años, pese a su vocación bianual.

Por un lado, el ministro expresó su deseo de que el "diálogo político" entre ambos bloques contribuya mejorar los derechos humanos y que se entienda que "la cooperación y la asociación puede conducir a la profundización de esas relaciones comerciales y de inversión en proyectos" colombianos "de reindustrialización, de desarrollo, del turismo sostenible".

Hizo hincapié, en este sentido, en la necesidad de "contribuir al cambio en la matriz energética" para ir "hacia un desarrollo productivo y sostenible".

"Creo que se alinearon los astros, que todos entendemos que no podemos seguir acabando con el planeta, que nuestra propuesta de transición energética es más audaz que la de cualquier país en el mundo", subrayó Umaña, convencido de que puede "contribuir a hacer otro mundo posible".

Y es que para el ministro la justicia social va de la mano de la ambiental y de "un desarrollo económico que no acabe con la naturaleza".

En ese punto, Umaña señaló que el plan de transición verde de Colombia "se conjuga" con el Pacto Verde de la Unión Europea.

Y, aseguró, haber recibido "la mejor respuesta" a estos planteamientos por parte de los representantes de las tres principales instituciones europeas con los que mantuvo reuniones durante su escala en Bruselas, tras pasar previamente por París.

Al igual que hizo en la capital francesa, el ministro también va a sostener reuniones con el sector privado de Bruselas, antes de continuar su gira europea en Alemania y Suiza. EFE

