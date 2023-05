Bagnaia: "Las condiciones atmosféricas serán impredecibles, pero puedo estar delante"

Le Mans (Francia), 11 may. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), líder del mundial de MotoGP, explica que "la previsión durante el fin de semana es que va a haber lluvia, pero las condiciones en Le Mans siempre son un poco impredecibles, así que hay que esperar", dijo en la conferencia de prensa en el circuito francés.

"Creo que podemos luchar por estar delante, aunque aquí es fácil cometer errores como el del año pasado", aseguró Bagnaia.

A Bagnaia le preguntaron por sus conversaciones con Valentino Rossi y recordó que "siempre nos gastamos muchas bromas. Él me dice que cuando empiezo en la pole siempre me distraigo en las salidas y por eso es mejor que no esté delante en la parrilla, pero yo no estoy de acuerdo. En cualquier caso, de todos los errores se puede aprender y mejorar".

Los pilotos de MotoGP tendrán el viernes una importante reunión con la Comisión de Seguridad, en la que "Pecco" Bagnaia espera "tener la posibilidad de entender su punto de vista. Y compartir también el nuestro. Solo esto podría constituir un paso adelante, porque en este momento me cuesta mucho entender su punto de vista". EFE

