Albiol: "Este es uno de los sitios donde más feliz me he encontrado en toda mi carrera"

Vila-real (Castellón), 11 may. El defensa del Villarreal Raúl Albiol señaló en el acto de su renovación por una temporada más, hasta junio de 2024, que el club castellonense es uno de los sitios "donde más feliz" se ha encontrado a lo largo de su dilatada carrera profesional.

"El Villarreal me ha dado mucho. Me he sentido muy querido en Nápoles, pero aquí también. Desde el primer día me ha tratado fenomenal la afición y nunca les podré agradecer todo lo que me han dado. También al club y a los compañeros. Al mismo nivel que en Italia. Este es uno de los sitios donde más feliz me he encontrado a lo largo de mi carrera", subrayó.

"Estoy muy feliz desde el primer día de estar en el club. Me he sentido como en casa. Siempre he intentado dar el máximo para dejar contento a todo el mundo. Espero seguir dando lo máximo al equipo la temporada que viene. Estoy feliz de cómo han ido estas cuatro temporadas y ojalá pueda estar al mismo nivel y seguir ayudando al Villarreal lo máximo posible", prosiguió.

El defensor valenciano recordó: "Fernando (Roig) me fichó medio lesionado. La confianza, a pesar de estar con esas molestias, es algo que me hace feliz y no me hizo dudar en nada. Firmé tres años porque a cierta edad no sabes cuánto puedes seguir rindiendo al máximo nivel. Por ahora me encuentro bien y espero recuperarme lo antes posible de la lesión y volver al máximo nivel para demostrarlo lo antes posible".

Preguntado por su longevidad, ya que a sus 37 años sigue rindiendo a un gran nivel, Albiol señaló que "no hay secretos". "Se trata de que te guste el fútbol, cuidarte, entrenar y mantenerte vivo en un deporte, que al final es lo que he hecho toda mi vida. Esta obsesión de querer salir al campo y dar el máximo es lo que te mantiene la pasión. También la mente, que es la que te va guiando a lo largo de tu camino. El querer competir es lo que me alimenta en el día a día".

"Siempre me hace ilusión enfrentarme a jugadores de mi edad, pero también a jugadores muy jóvenes, al ver que puedo todavía competir con ellos e incluso ser mejor en ocasiones. El día que no pueda hacerlo me iré", agregó.

Respecto a la actualidad del equipo, el central comentó: "Todos queremos la 'Champions', pero sabemos que hoy es complicado. Depende de una serie de resultados. La que tenemos más atadas es la Europa League. Quedan cinco partidos, es fútbol y pueden pasar muchas cosas".

Por su parte, el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, apuntó sobre Albiol: "Lleva cuatro temporadas aquí y cuando lo firmamos teníamos la duda de si al tercer año nos iba a dar rendimiento y lo hemos tenido que renovar dos veces más. Estamos muy agradecidos con su esfuerzo y esperamos renovarlo más veces".