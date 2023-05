Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Oakland 020 000 100 — 3 8 0 New York 400 070 00x — 11 10 0

Muller, Garcia (5), Fujinami (5), Lovelady (8) and Pérez; Brito, Cordero (5), García (7) and Higashioka. W_Cordero 2-1. L_Muller 1-3. Sv_García (1). HRs_Oakland, Pérez (2), Peterson (2), Bleday (3). New York, Bader (3), LeMahieu (5), Volpe (4).

___

Detroit 203 000 000 — 5 8 0 Cleveland 000 000 000 — 0 4 1

Rodriguez, Foley (8), Shreve (9) and Rogers; Battenfield, De Los Santos (7), Sandlin (8), Morgan (9) and Zunino, Fry. W_Rodriguez 4-2. L_Battenfield 0-4.

___

NATIONAL LEAGUE

Colorado 000 300 100 — 4 8 0 Pittsburgh 012 000 000 — 3 6 1

Senzatela, Lambert (3), Bard (6), Hand (6), Lawrence (8), Johnson (9) and Wynns; Hill, Moreta (4), Hernandez (6), Stephenson (7), Holderman (8), Bednar (9) and Hedges. W_Hand 2-1. L_Stephenson 0-1. Sv_Johnson (6). HRs_Pittsburgh, Marcano (1), McCutchen (7).

___

Los Angeles 000 224 000 — 8 9 0 Milwaukee 000 100 000 — 1 5 1

Kershaw, Suero (8) and Barnes; Miley, Rea (6), Payamps (6), Milner (8), Williams (9) and W.Contreras. W_Kershaw 6-2. L_Miley 3-2. HRs_Los Angeles, F.Freeman (6), W.Smith (6), Vargas (4). Milwaukee, W.Contreras (3).