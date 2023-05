Seattle 5, Texas 0

Texas Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 34 0 7 0 Totals 30 5 6 5 Semien 2b 3 0 0 0 J.Rodríguez cf 4 0 0 0 Duran ss 4 0 1 0 France 1b 4 1 2 2 Lowe 1b 4 0 1 0 Kelenic lf 4 0 1 0 García rf 4 0 0 0 Suárez 3b 4 0 0 0 Jung 3b 4 0 0 0 T.Hernández rf 3 0 0 0 Heim c 4 0 2 0 Pollock dh 2 1 0 1 Taveras cf 4 0 1 0 Murphy c 3 2 2 2 Bra.Miller dh 4 0 0 0 Caballero ss 3 0 0 0 J.Smith lf 3 0 2 0 Haggerty 2b 3 1 1 0 Wong 2b 0 0 0 0

Texas 000 000 000 — 0 Seattle 002 000 21x — 5

E_Jung (3). LOB_Texas 8, Seattle 5. 2B_J.Smith (1), Murphy (4), Kelenic (11). HR_Murphy (1). SF_Pollock (2).

IP H R ER BB SO

Texas Heaney L,2-3 6 2-3 4 4 3 2 7 Kennedy 1 1-3 2 1 1 1 2

Seattle Kirby W,4-2 7 6 0 0 0 9 Topa 1 0 0 0 1 0 Then 1 1 0 0 0 2

Umpires_Home, Bill Miller; First, Chad Whitson; Second, Jeremy Riggs; Third, Rob Drake.

T_2:20. A_17,638 (47,929).