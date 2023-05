Miércoles, 10 de mayo de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Militares ucranianos confirman la “huida” de brigada rusa de Bajmut anunciada por Prigozhin

Kiev. La Tercera Brigada Separada de Asalto de las fuerzas armadas de Ucrania confirmó anoche en su cuenta de Telegram que una de las brigadas rusas que intentan tomar el control total de la ciudad de Bajmut abandonó sus posiciones dejando atrás “500 cadáveres”.“Es oficial. La información de (el líder de la compañía militar privada rusa Wagner, Yevgueni) Prigozhin sobre la huida de la Brigada Separada Mecanizada número 72 de las fuerzas armadas rusas y sobre ‘los 500 cadáveres’ que los rusos dejaron allí es cierta”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta oficial de la brigada ucraniana.

DEMOCRACIA INFORME

Occidente apoya romper lazos económicos con Rusia, pero el resto se opone, según informe.

Copenhague. La mayor parte de la población en países occidentales apoya cortar los lazos económicos con Rusia por la guerra, mientras que en el resto del mundo son mayoría quienes prefieren no romper vínculos, según un informe de la Alianza de Democracias. El estudio, elaborado con entrevistas realizadas entre febrero y marzo a casi 54.000 personas en 53 países, muestra que el apoyo a la ruptura de lazos con Rusia se mantiene alto en Occidente, aunque a nivel más bajo que el año pasado. Después de Ucrania y Polonia, donde el respaldo a cortar las relaciones ronda el 70 %, Dinamarca, R. Unido, Suecia y España (cerca del 40 %) son, por ese orden, los países más favorables a esa postura.

BRASIL PAÍSES BAJOS

Lula y Rutte chocan sobre la guerra en Ucrania y se comprometen con la Amazonía

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, se reunieron en Brasilia, donde expusieron sus diferencias sobre la guerra en Ucrania, pero convergieron en defender la Amazonía y avanzar en la transición energética. En una comparecencia conjunta, Rutte, de visita oficial a Brasil, afirmó que habló con Lula sobre la invasión rusa "sin concesiones que puedan afectar a la soberanía de Ucrania", mientras que el líder progresista brasileño respaldó encontrar un "término medio" para poner fin al conflicto.

ECUADOR LASSO

El 92 y el 46, los números claves en el juicio político al presidente de Ecuador

Quito. La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador someterá a un juicio político al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, cuyo futuro depende de una votación en la Cámara en la que la oposición requiere de 92 votos para la censura y el oficialismo 46 para evitarla. En ese rango giran actualmente las definiciones en Ecuador, que asiste a un nuevo escenario difícil de su historia política actual, en medio de una situación económica, social y de seguridad crítica que aqueja a casi todos, especialmente a los pobres.

ISRAEL PALESTINA

Fuerzas israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania tras bombardeos en Gaza

Jerusalén. Dos palestinos murieron y un menor resultó herido este miércoles por fuego israelí en una redada militar en el norte de Cisjordania ocupada, informaron fuentes oficiales, tras una jornada de bombardeos por parte de Israel sobre la Franja de Gaza que dejó 15 muertos en el enclave. "Ahmed Jamal Tawfiq Asaf, de 19 años, y Rani Walid Ahmed Qatanat, de 24 años, fueron asesinados a tiros por la ocupación israelí en Qabatiya", en el norte de Cisjordania, confirmó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, que precisó que otro joven resultó herido por balas en el abdomen y el tórax y se encuentra en estado "muy crítico".

OTAN JAPÓN

Japón mantiene conversaciones para abrir una oficina de la OTAN en su territorio

Washington. Japón mantiene conversaciones con la OTAN para abrir una oficina de enlace de este organismo en su país que sería la primera de este tipo en Asia, explicó el ministro de Exteriores nipón, Yoshimasa Hayashi, en una entrevista con la cadena CNN. “Ya estamos en conversaciones, pero aún no se han cerrado los detalles”, dijo Hayashi, quien calificó la invasión rusa de Ucrania "como un evento con repercusiones mucho más allá de las fronteras de Europa, que ha obligado a Japón a repensar la seguridad regional".

SIRIA CONFLICTO

Siria pedirá la salida de las tropas turcas durante la reunión de jefes de la diplomacia

Beirut. Siria insistirá en la necesidad de que Turquía abandone su territorio durante una reunión a nivel de jefes de la diplomacia prevista para hoy en Moscú, la primera que sentará a la misma mesa a los ministros de Exteriores sirio, Faisal al Miqdad, y turco, Mevlüt Çavusoglu, en más de una década. Según la agencia oficial de noticia siria SANA, Al Miqdad se encuentra ya en la capital rusa, donde tendrá lugar el encuentro a cuatro bandas entre Damasco, Ankara, Moscú y Teherán; y acudirá al mismo acompañado de su número dos, Ayman Soussan, y del embajador sirio en Rusia, Bachar al Jaafari.

NICARAGUA CRISIS

La Corte Suprema de Nicaragua suspende de por vida a la abogada de los "presos políticos"

Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió de por vida a la abogada defensora de decenas de "presos políticos", Yonarqui de los Ángeles Martínez García, y le ordenó entregar sus títulos y protocolos en 24 horas, "bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese". Es la primera vez que la Suprema Corte suspende de por vida a un abogado del ejercicio de sus funciones, desde que estalló la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cinco años. "Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia", señala la resolución emitida por la Corte.

CUBA VIOLENCIA MACHISTA

El Tribunal Supremo cubano confirma cadena perpetua contra dos feminicidas

La Habana. El Tribunal Supremo Popular de Cuba confirmó la cadena perpetua contra dos insulares previamente sentenciados tras haber cometido asesinatos machistas contra sus respectivas esposa y expareja. Se trata de las primeras sanciones contra autores de feminicidios -se les sancionó por el delito de asesinato, en la isla no existe el delito de violencia de género- hechas públicas en 2023. Los dos fueron encausados en 2022.

EEUU TRUMP

Carroll dedica su victoria contra Trump a "toda mujer que sufrió porque no la creyeron"

Nueva York. La escritora E. Jean Carroll dedicó su victoria judicial contra el expresidente Donald Trump, declarado culpable de agredirla sexualmente y difamarla, a "toda mujer que ha sufrido porque no la creyeron". "Interpuse esta denuncia contra Donald Trump para limpiar mi nombre y recuperar mi vida. Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para toda mujer que ha sufrido porque no le creyeron", escribió en una nota a los medios. EFE

int-pi