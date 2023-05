Miami 6, Arizona 2

Miami Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 9 6 Totals 37 2 11 2 Chisholm Jr. cf 2 3 1 0 Marte 2b 5 0 1 0 Soler dh 4 2 2 5 Rivera dh 3 0 0 0 Arraez 2b 4 0 1 1 Smith ph-dh 2 0 1 0 De La Cruz lf 4 0 1 0 Gurriel Jr. lf 5 0 1 0 Sánchez rf 4 0 2 0 Walker 1b 3 1 0 0 Gurriel 1b 4 0 0 0 Longoria 3b 4 1 3 1 Wendle ss 4 0 0 0 Carroll cf 4 0 1 0 Fortes c 4 0 0 0 Ahmed ss 4 0 2 1 Berti 3b 4 1 2 0 Moreno c 3 0 1 0 Fletcher rf 4 0 1 0

Miami 130 020 000 — 6 Arizona 000 100 010 — 2

DP_Miami 1, Arizona 1. LOB_Miami 3, Arizona 10. 2B_Sánchez 2 (8), Berti (5), Longoria (3), Marte (8). HR_Soler 2 (9), Longoria (4). SB_Chisholm Jr. 2 (13).

IP H R ER BB SO

Miami Luzardo W,3-2 6 7 1 1 2 5 Brazoban 1 0 0 0 0 2 Barnes 1 2 1 1 0 0 Floro 1 2 0 0 0 0

Arizona Pfaadt L,0-1 5 7 6 6 2 3 Ginkel 2 2-3 1 0 0 0 1 McGough 1 1-3 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Dan Bellino; Second, Phil Cuzzi; Third, Mark Ripperger.

T_2:29. A_13,608 (48,359).