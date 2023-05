Las exportaciones no tradicionales de Perú crecieron un 7,2 % en el primer trimestre

Lima, 10 may. Las exportaciones peruanas de bienes no tradicionales, aquellas que no son minerales o hidrocarburos, sumaron un valor de 4.661 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al mismo periodo del año pasado, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según detalló en un comunicado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, este incremento obedeció principalmente a las mayores ventas de minerales no metálicos (+74 %), pesca (+30 %) y bienes agropecuarios (+9,5 %).

En el rubro de ventas de minería no metálica, destacó la exportación de fosfatos de calcio natural y antracitas, que registraron un crecimiento del 86 % y el 159 % entre enero y marzo, respectivamente.

Por su parte, en el sector agropecuario resaltó el avance de las exportaciones de arándano (18,6 %), aguacate (38,2 %), espárrago (8 %), cacao (30,8 %) y uvas (27 %).

En el ámbito pesquero, sobresalieron los envíos al exterior de pota, que acumularon un valor de 322 millones de dólares y reportaron un aumento del 208 % frente al mismo trimestre de 2022.

LOS PRINCIPALES DESTINOS

Por otro lado, el ministro señaló que, a pesar del efecto negativo generado por los menores precios promedio de exportación, que en términos generales hicieron caer en 4,8 % las ventas peruanas al exterior en el primer trimestre, siguieron creciendo los envíos a los principales socios comerciales del país andino, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Mathews precisó que las exportaciones al gigante asiático, el principal destino de los productos peruanos, sumaron 5.475 millones de dólares al culminar marzo y reportaron así un crecimiento del 1,8 %, impulsado por la mayor venta de zinc (+40,3 %) y plomo (+14,4 %).

Los envíos a Estados Unidos, por su parte, acumularon 2.427 millones de dólares (+20 %) en el primer trimestre, destacando las exportaciones de oro, que crecieron en 49 %.

Asimismo, los envíos a la UE avanzaron en 3,7 % en este periodo, cuando los despachos de uvas a ese bloque aumentaron en 41,2 %.

Perú cerró 2022 con un récord histórico de exportaciones, que crecieron un 10 % y registraron un valor total de 118.000 millones de dólares. EFE

csr/gdl/jrh