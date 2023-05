La falta de trabajadores frena la recuperación de Macao, la capital mundial del juego

Shanghái (China), 10 may. Los casinos de Macao se enfrentan a problemas para atender la llegada de turistas chinos tras el final del 'cero covid' debido a la falta de trabajadores, algo que lastra la recuperación económica de la considerada capital mundial del juego, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Debido los despidos masivos durante la etapa en la que la frontera entre la China continental y la región semiautónoma estuvo cerrada, el número de trabajadores en el sector descendió durante tres años seguidos, según datos oficiales.

Concretamente, en el último trimestre de 2022 había algo más de 52.000 empleados a tiempo completo en la industria local del juego, lo cual supone una reducción superior al 10 % con respecto a la cifra de 2019, el último año anterior a la pandemia.

Los casinos representan más del 80 % de los ingresos fiscales del Gobierno regional y dan empleo, tanto de forma directa como indirecta, a unos tres cuartos de la población de la antigua colonia portuguesa, el único lugar de China donde el juego es legal.

"Tenemos menos gente que antes y nuestro personal a veces necesita hacer horas extra. Estamos haciendo todo lo posible para utilizar lo que tenemos", explicó un portavoz de MGM China, uno de los operadores de casinos en la ciudad, al citado rotativo.

La contracción del empleo es todavía más acuciante entre los trabajadores extranjeros, ya que los que se marcharon de Macao durante los tres años del 'cero covid' ahora se enfrentan a dificultades para volver ante los complicados procesos de obtención de permisos de trabajo.

A finales de marzo, unas 8.300 personas provenientes de otros lugares trabajaban en los sectores del juego, la cultura y el ocio en Macao, una cifra que era prácticamente el doble antes de la pandemia.

En algunos casos, casinos como los de MGM China están pagando hasta el triple del sueldo habitual a los trabajadores durante períodos de gran influjo de turistas chinos como el reciente puente de cinco días celebrado por el Primero de Mayo.

Sin embargo, según los expertos, no está bastando para cubrir todos los puestos necesarios: "Sencillamente, no tenemos la capacidad suficiente para absorber estos números (de turistas)", explica Ben Lee, socio de la consultora IGamiX, que no espera que la situación se resuelva hasta el tercer trimestre, como pronto.

Por el momento, los casinos están viéndose obligados a no operar a plena capacidad: Sands China -propietaria, entre otros, del conocido The Venetian, el segundo mayor casino del mundo- tuvo que mantener un 38 % de sus salas cerradas entre enero y marzo, y Galaxy Entertainment decidió posponer la apertura de su hotel Raffles hasta la segunda mitad del año por la falta de trabajadores. EFE

