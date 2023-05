El presidente del Sevilla asegura que el momento del equipo "invita a soñar"

Turín (Italia), 10 may. El presidente del Sevilla, José Castro, aseguró este miércoles en Turín, donde disputan el jueves ante el Juventus la ida de las semifinales de la Liga Europa, que el momento del equipo "es bueno" y ello "invita a soñar".

"Las sensaciones solo pueden ser buenas. Este torneo es en el que somos capaces de hacer cosas diferentes", dijo Castro a los periodistas tras el aterrizaje de la expedición sevillista en Italia, a los que también recordó que su equipo, junto al Real Madrid, es "el único español que sigue vivo en Europa".

El presidente comentó que "la temporada no es que haya sido mala, sino bastante mala, y desde hace mes y medio se ha cambiado", y reconoció que tienen "una eliminatoria muy difícil, pero también era muy difícil el Manchester (United)".

"Un empate lo firmaba ya, jugarnos las papas en el Sánchez-Pizjuán. Todo lo que no sea perder es bueno. Ojalá tengamos opciones de pasar la eliminatoria en casa. La afición está ilusionada y eso nos tiene contentos", argumentó Castro, quien precisó que, en su opinión, a los italianos "tampoco les habrá hecho gracia medirse al rey de la 'Europa League'".

El máximo dirigente defendió el potencial de la plantilla, pese a la mala temporada que han desarrollado en general, y dijo que "si no hubiese sido buena" no estarían en Turín para jugar las semifinales de la Liga Europa, aunque también aseguró que los rivales "son favoritos, lo dicen los presupuestos y los jugadores", además de que poseen "una plantilla extraordinaria", pero puntualizó que "sí hay igualdad en lo anímico".

Sobre la llegada de José Luis Mendilibar, subrayó que "ha ordenado al equipo" y que están "supercontentos con él porque es un gran entrenador", por lo que cuando acabe la temporada tomarán las decisiones para que en el nuevo proyecto no tengan los problemas que han surgido en el de la presente temporada.

"Hay que hablar de presente, de intentar pasar esta eliminatoria. No hay compromiso con José Luis (Mendilibar). No vamos a tomar decisiones antes de final de Liga, hay que estudiar lo que hemos hecho mal para que no se vuelva a repetir", insistió.

Cuestionado por la continuidad de Ramón Rodríguez 'Monchi' como director deportivo, afirmó que "tiene contrato en vigor y nada hace pensar que no vaya a seguir", y también destacó que tal día de como hoy, un 10 de mayo de 2006, hace 17 años, su equipo ganaba la primera Liga Europa, antes denominada Copa de la UEFA, en Eindhoven (Países Bajos) ante el Middlesbrough inglés (4-0). EFE

