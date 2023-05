El padre de Haaland, retirado del Bernabéu tras el gol del empate del City

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Liga de Campeones - Semifinal - Partido de ida - Real Madrid - Manchester City - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 9 de mayo de 2023 - Erling Braut Haaland del Manchester City. REUTERS/Isabel Infantes

LONDRES (Reuters) - El padre del delantero del Manchester City Erling Haaland, Alfie, dice que fue escoltado desde su asiento en el estadio Santiago Bernabéu el martes después de burlarse aparentemente de los aficionados del Real Madrid tras el empate del City en la semifinal de ida de la Liga de Campeones.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a Alfie, que solía jugar en el Manchester City, ahuecando las manos sobre las orejas, con el gesto de escuchar, en dirección a los aficionados del Real Madrid tras el gol del empate a uno de Kevin De Bruyne.

A continuación, se pudo ver a los guardias de seguridad sacándole de su asiento.

"Ok. El RM no estaba contento porque estábamos celebrando el gol de KDB", dijo en Twitter Alfie Haaland, cuyo hijo ha marcado 51 goles con el City en su primera temporada en Inglaterra. "Aparte de eso, tuvimos que movernos porque los aficionados del RM no estaban contentos con el 1-1".

Vinícius Júnior había adelantado a los locales en un vibrante partido de ida, pero el gol igualmente sensacional de De Bruyne hace que el City sea ligeramente favorito para pasar a la final de Estambul.

El ganador se enfrentará al Inter de Milán o al AC Milan.

(Información de Martyn Herman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)