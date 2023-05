Colorado 10, Pittsburgh 1

Colorado Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 37 10 11 9 Totals 30 1 4 1 Blackmon dh 4 1 2 1 Hayes 3b 3 1 1 0 Grichuk cf-rf 5 0 1 1 R.Castro 3b 1 0 0 0 Bryant rf 5 1 2 0 Reynolds lf 4 0 1 0 Doyle cf 0 0 0 0 Owings ss 1 0 0 0 Cron 1b 4 1 1 1 McCutchen dh 3 0 1 1 Díaz c 3 2 1 0 Santana 1b 2 0 0 0 McMahon 3b 5 1 1 2 Andujar rf 1 0 0 0 Trejo 3b 0 0 0 0 Suwinski cf-lf 3 0 0 0 Profar lf 4 3 2 3 Palacios rf 2 0 0 0 H.Castro 2b 3 0 1 0 Joe ph-rf 0 0 0 0 Tovar ss 4 1 0 1 Delay c 3 0 0 0 Marcano ss-2b 4 0 1 0 Bae 2b-cf 3 0 0 0

Colorado 010 400 500 — 10 Pittsburgh 001 000 000 — 1

E_Marcano (1). DP_Colorado 0, Pittsburgh 1. LOB_Colorado 5, Pittsburgh 10. 2B_H.Castro (3), Hayes (9). 3B_McMahon (1). HR_Profar 2 (5). SF_Cron (1). S_Bae (2).

IP H R ER BB SO

Colorado Seabold W,1-0 5 3 1 1 3 3 Suter 1 0 0 0 1 2 Bird 1 1 0 0 0 3 Mears 2 0 0 0 2 3

Pittsburgh Ortiz L,0-1 5 7 5 2 1 1 Hernandez 1 0 1 1 1 1 Underwood Jr. 1 4 4 4 1 0 Ramirez 1 0 0 0 0 2 Stephenson 1 0 0 0 1 0

Hernandez pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Seabold (Suwinski).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Mike Muchlinski; Second, Alan Porter; Third, Nate Tomlinson.

T_2:32. A_11,916 (38,753).