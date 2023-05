Cleveland 2, Detroit 0

Detroit Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 36 0 9 0 Totals 29 2 7 2 McKinstry 2b-lf 4 0 1 0 Kwan lf 4 1 1 0 Greene cf 3 0 1 0 Rosario ss 4 0 4 1 Báez ss 5 0 0 0 Ramírez 3b 2 0 0 1 Maton dh 3 0 0 0 Naylor 1b 4 0 0 0 Haase ph-dh 1 0 0 0 Bell dh 3 0 0 0 Torkelson 1b 4 0 3 0 Giménez 2b 3 0 0 0 Baddoo lf 3 0 3 0 Straw cf 3 0 0 0 Schoop ph-2b 1 0 0 0 Brennan rf 3 1 2 0 Vierling rf 4 0 1 0 Gallagher c 3 0 0 0 Ibáñez 3b 4 0 0 0 Rogers c 4 0 0 0

Detroit 000 000 000 — 0 Cleveland 100 000 01x — 2

E_Ramírez (4), Giménez (2). DP_Detroit 0, Cleveland 1. LOB_Detroit 12, Cleveland 5. 2B_Torkelson (8), Kwan (6). 3B_Rosario (3). SB_Greene (5), Báez (3), McKinstry (5), Brennan (3). SF_Ramírez (3).

IP H R ER BB SO

Detroit Lorenzen L,1-2 7 5 1 1 0 3 Cisnero 2-3 2 1 1 1 1 Alexander 1-3 0 0 0 0 0

Cleveland Bieber W,3-1 6 7 0 0 1 9 Karinchak H,9 2-3 0 0 0 2 2 Hentges H,2 2-3 1 0 0 0 1 Stephan H,5 2-3 0 0 0 0 0 Clase S,13-16 1 1 0 0 0 0

WP_Cisnero.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Adam Hamari; Second, Vic Carapazza; Third, Nick Mahrley.

T_2:30. A_13,096 (34,788).