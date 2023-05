Calabria: "No podemos permitirnos estos errores"

Roma, 10 may. El italiano Davide Calabria, capitán del Milan, fue crítico con la actuación de su equipo contra el Inter (0-2) en la ida de semifinales de Liga de Campeones que complica su presencia en la final de Estambul.

"No serán días fáciles, no estaremos contentos mañana. No podemos permitirnos estos errores", comentó el lateral en Amazon Prime Vídeo Italia al término del encuentro.

"Analizaremos el partido. Han estado muy bien al inicio, dos tiros dos goles y esto en esta competición te cambia la vida", ponderó.

"Ellos han entrado mucho mejor que nosotros, hemos reaccionado en el segundo tiempo pero no hemos sido capaces de marcar", añadió.

Además, comentó la baja del luso Rafael Leao, que no jugó por lesión.

"Leao es el jugador más importante en lo ofensivo, también Bennacer se ha lesionado en el primer tiempo pero tenemos que afrontar las cosas de la mejor manera esté quien esté", sentenció. EFE

tfc/plv