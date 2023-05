Madrid y City empatan 1-1 en ida de semis de 'Champions'

Erling Haaland (izquierda) del Manchester City saluda a Vinicius Junior del Real Madrid al término de la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

MADRID (AP) — El Real Madrid y el Manchester City empataron el martes 1-1 en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones, un duelo saldado con remates de larga distancia de Vinicius Junior y Kevin de Bruyne.

Vinicius adelantó al Madrid en el estadio Santiago Bernabéu con un remate de derecha que clavó en el ángulo superior a los 36 minutos. De Bruyne empató para el City con un latigazo de primera a los 67.

El partido de vuelta se disputará la semana próxima en Manchester. La ida de la otra semifinal entre los clásicos rivales italianos Inter y AC Milan se jugará el miércoles.

Los merengues doblegaron al City en las semifinales de la pasada edición rumbo a la conquista de su 14ta Copa de Europa, ampliando su récord. El cuadro inglés busca ganar el torneo por primera vez.

“Han tenido la posesión, sí, pero sin ocasiones. Lástima ese gol, nosotros tuvimos más oportunidades”, dijo Luka Modric, el centrocampista del Madrid.

"Simplemente es un resultado abierto. Ya sabíamos que esto no se iba a acabar aquí, que nadie iba a sacar una ventaja para matarlo hoy. La eliminatoria, antes de este partido, estaba 50-50. Y ahora, sigue igual”, añadió.

La falta de profundidad fue el defecto de los dirigidos por Pep Guardiola. El atacante noruego Erling Haaland desperdició algunas oportunidades para llevar zozobra en las primeras escaramuzas, pero al final fue maniatado por Antonio Rudiger.

“Haaland estaba con grandes defensas y no era fácil”, dijo Guardiola. "No había huecos que atacar. Normalmente bascula al central y eso libera el espacio, pero esta vez no pudo”.

Haaland desembarcó en la capital española como autor de 12 de los 26 goles del City en esta edición de la Liga de Campeones, a cinco gritos del récord de Cristiano Ronaldo en una temporada — los 17 tantos que firmó para el Madrid en 2013-14.

Vinicius, en cambio, fue un dolor de cabeza para la zaga del City y abrió la cuenta con su séptima anotación en esta ‘Champions’. El atacante brasileño recibió un pase de Eduardo Camavinga y acomodó el balón con un toque para sacar un fantástico derechazo desde el borde del área.

Espeso en ideas, el City no podía inquietar la última línea del Madrid pero De Bruyne perforó las redes con un fulminante disparo desde fuera del área luego que el Madrid perdió la posesión en una mala salida de Camavinga.

Haaland aún no formó parte del City cuando perdieron 6-5 en el marcador global de las semifinales del año pasado. Vinicius, Rodrygo y Karim Benzema se confabularon para meter todos los goles del Madrid en esa eliminatoria.

“Fue un partido igualado. Cuando mejor estábamos, marcaron y cuando mejor estaban, marcamos”, dijo Guardiola. “Ha sido parecido al del año pasado, en algunos tramos. Mi opinión del Madrid sigue siendo la misma: fantástico equipo. Todo se decidirá en Manchester”.

Vinicius Junior celebra tras marcar el primer gol del Real Madrid contra Manchester City en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois mira el balón tras el gol de Kevin De Bruyne del Manchester City para el empate 1-1 contra el Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)