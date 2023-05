Luknessund:"Ponerse la maglia rosa es especial, algo increìble"

Redacción deportes, 9 may. El noruego Andreas Luknessund (DSM), nuevo líder del Giro de Italia, dijo que la ponerse la maglia rosa es un hecho "súper especial e increíble", un objetivo que era secundario de inicio, pues la idea era luchar por el triunfo de etapa.

"La maglia rosa es súper especial, algo increíble. Una vez en carrera y con la escapada consolidada sabía que el rosa era posible", señaló en meta el ciclista nórdico.

Luknessund, que estaba a 1.40 minutos de Evenepoel en la general, arriesgó a fondo en el último ascenso para llegar a la cima y lanzarse en los últimos 3 km a meta.

"Hice un ataque para romper la fuga y lo logré, pero Paret Peintre me alcanzó en el descenso. Me dolían mucho las piernas, pero es súper especial estar de rosa. Ese era el objetivo antes de la etapa pero como todo el mundo sabe, andar en bicicleta no es tan fácil y lograrlo es increíble", comentó. EFE.

