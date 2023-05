Grealish: "En el Etihad nos sentimos imparables"

Londres, 9 may. Jack Grealish, futbolista del Manchester City, manifestó que ha sido "una buena batalla" con Dani Carvajal y comentó que nunca antes había tenido calambres hasta esta noche.

"Por estas noches jugamos al fútbol y son los que la soñamos cuando éramos pequeños", dijo Grealish en BT Sport.

"Jugar contra Carvajal... No sé ni cuánta gente me ha dicho que no me imaginaba cómo iba a ser. Ha sido una buena batalla, lo he disfrutado, pero estoy muy cansado. No había tenido calambres antes, pero ahora los tengo en ambos gemelos".

El atacante inglés aseguró que el City no tenía en mente el partido del año pasado en el Santiago Bernabéu y que son un equipo diferente con jugadores diferentes.

"Ha pasado un año ya y hemos aprendido mucho desde entonces. Ahora tenemos el equilibrio perfecto de experiencia y jóvenes. Nunca me he sentido con tanta confianza al saltar a un campo de fútbol que con estos compañeros".

Sobre el partido de vuelta, Grealish recordó que el último empate que concedieron en casa fue contra el Brentford antes de la Copa del Mundo.

"En el Etihad nos sentimos imparables". EFE

