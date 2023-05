Baerbock pide a China que asumasu "responsabilidad" con respecto a la guerra de Ucrania

Berlín, 9 may. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, pidió este martes a China que asuma su "responsabilidad" como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y actúe para poner fin a la guerra de Ucrania, después de que su homólogo chino Qin Gang instase a ambas partes a cesar las hostilidades.

"Si Ucrania dejase de defenderse, Ucrania dejaría de existir. No creo que éste sea el deseo de los miembros del Consejo de Seguridad, ya que sería el fin de la carta de Naciones Unidas", dijo Baerbock tras reunirse con Qin en Berlín.

En una situación de injusticia, "la neutralidad es estar de parte del agresor", afirmó la ministra, citando al arzobispo sudafricano Desmond Tutu y señaló que la postura de su Gobierno con respecto a Ucrania consiste en "dejar claro que está de parte de la víctima".

Pekín, como resto de miembros permanentes, tiene una responsabilidad con respecto a la paz global, así como la capacidad de desempeñar un papel a la hora de poner fin a la agresión rusa, resaltó Baerbock, que en la rueda de prensa no ocultó sus profundas discrepancias con su homólogo chino.

Qin señaló que la guerra de Ucrania es un conflicto complejo que se debe analizar con "sobriedad" en lugar de "emocionalizarlo".

"China no lo ha desencadenado, no está participando, sino que actúa a favor de la paz y de la negociación", afirmó el responsable de Exteriores, que recalcó además que Pekín no está usando la crisis "para su propio beneficio".

La postura de Pekín no ha cambiado desde el inicio de la invasión y consiste en que "ambas partes deben poner fin a la guerra y emprender negociaciones", señaló.

Sobre los esfuerzos diplomáticos del presidente chino, Xi Jinping, el responsable de Exteriores afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha "saludado" su llamada a las negociaciones y ha declarado que Rusia está "abierta" a esta posibilidad.

Por el contrario, al mencionar la reciente conversación telefónica de Xi con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó citando al primero que "el diálogo y las negociaciones son la única salida a la guerra" y que ambas partes deben "esforzarse" para crear las condiciones necesarias para que ello sea posible..

Qin advirtió de que China reaccionaría "de forma estricta y severa" si la Unión Europea (UE) acordase sanciones contra empresas de ese país como parte de la undécima ronda de medidas contra Rusia que se está negociando en estos momentos y señaló que Pekín defenderá sus intereses y los de sus compañías.

China no suministra armas a países en conflicto, aseguró, pero el "normal intercambio" comercial entre China y Rusia no debe ser "estorbado", aseveró.

Preguntada por dichas sanciones, Baerbock afirmó que se trata de medidas para evitar que bienes de doble uso civil y militar exportados por países de la UE caigan "en las manos equivocadas" y que no se dirigen contra ningún país concreto.

"Esperamos de todos, también de China, que ejerza la correspondiente influencia sobre sus empresas", señaló.