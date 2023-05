Europa debe tener su propio ejército, dice el autor de la biografía de Mussolini

Madrid, 8 may. Antonio Scurati, autor de una biografía sobre Benito Mussolini y el fascismo, considera que Europa tendría que crear su propio ejército con una cultura militar diferente a la de Estados Unidos, que permita a los europeos ser neutrales en la próxima guerra que, dice, se combatirá entre China y EE.UU.

Scurati (Nápoles, 1969) presentó hoy en Madrid la tercera parte de la biografía novelada del "Duce", después de que ganara el principal galardón literario de Italia, el Premio Strega, con la primera, de la que vendió más de medio millón de ejemplares en el mundo.

La nueva entrega está dedicada al trienio 1938-1940 y en ella aborda cómo Europa se encamina a la Segunda Guerra Mundial y cómo Mussolini se somete a Hitler.

Porque, asegura, la "rivalidad mimética" hizo que Mussolini hundiera a Italia y a Europa en el conflicto bélico; "si Hitler no hubiera encontrado a este aliado letal a lo mejor no hubiera empezado la segunda guerra mundial, ya que hubiera estado solo", concluye.

Uno de los aspectos que más interesan a Scurati de los libros que escribe sobre el surgimiento del fascismo y Mussolini es demostrar a los lectores a través de la historia que "siempre hay otra elección".

Para Scurati, Europa ha respondido con solidaridad a la invasión de Ucrania y, precisamente, uno de los tantos errores de cálculo del líder ruso, Vladimir Putin, fue apostar por la total pasividad de los países europeos.

Pero "la invasión rusa de Ucrania nos tendría que enfocar a preguntarnos quiénes somos, porque, sí, estamos en contra de Putin pero, ¿quiénes queremos ser nosotros como europeos?. Yo esperaba que esta crisis dramática pudiera empujar a Europa un paso más hacia la creación de una auténtica comunidad política, a la unidad política, y no es así".

"Los alemanes siguen cultivando sus intereses, en Italia ganan unos partidos con vocación anti europea...", apunta Scurati, quien cree que este conflicto debería empujar a Europa a tener su propio ejército.

Una fuerza militar europea que no significa romper la alianza con Estados Unidos sino "interrumpir" la "total subalternidad" que existe ahora de tal forma que permita la neutralidad en el próximo conflicto bélico que, está convencido, "se combatirá entre China y EE.UU. directamente".

Scurati considera que el fascismo no volverá de la misma forma en la que lo hizo en el siglo XX, sino "con la seducción populista", de la que no excluye que pueda proceder de innovaciones tecnológicas de inteligencia artificial, sobre las que reconoció que no es un experto, pero que ree que hay que vigilar de una forma constante.

Sobre la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, Scurati considera que se encuentra "en algún sitio en el medio entre el fascismo que pertenece a la historia y el antifascismo democrático en el que se basa nuestra República y en el que no se reconoce de forma explícita". EFE

