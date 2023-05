Polémica en Israel por asistencia de Ben Gvir a acto oficial de la UE

Jerusalén, 7 may. El ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben Gvir, confirmó hoy su intención de asistir en representación del Gobierno de Israel a un acto formal este martes en Tel Aviv, con motivo del Día de Europa, por la delegación de la Unión Europea (UE) en el país, que habría pedido que otra persona acudiera en nombre del Ejecutivo israelí.

"El ministro cree que incluso si los representantes de la UE no apoyan sus puntos de vista, entienden muy bien que Israel es una democracia donde se permite escuchar diferentes opiniones", afirmó hoy Ben Gvir en un comunicado emitido por su oficina.

Generalmente es el ministro de Exteriores quien acude a este evento anual y da un discurso por el Día de Europa, pero su titular Eli Cohen está esta semana de visita oficial en la India, por lo que la Secretaría del Gobierno seleccionó a Ben Gvir -del partido supremacista y antiárabe Poder Judío- para que asistiera al acto en su lugar.

"El ministro hablará sobre la importancia de la guerra conjunta contra el terrorismo, felicitará a los países europeos, pedirá el fortalecimiento de la cooperación y enfatizará la necesidad de unirse en torno a la lucha contra la yihad y los terroristas", indicó el comunicado de la oficina de Ben Gvir, quien en el pasado ha estado condenado por racismo, vandalismo, incitación a la violencia y apoyo a una organización terrorista, el grupo supremacista judío Kaj.

La elección de Ben Gvir para acudir a este evento en nombre de la coalición de gobierno liderada por Benjamín Netanyahu con partidos ultraderechistas y ultraortodoxos parece que ha molestado a los representantes europeos, que habrían expresado su deseo de no reunirse o participar en actos oficiales con el ala más extremista del Ejecutivo, según ha informado la prensa israelí en los últimos días.

Desde que está al frente del Ministerio de Seguridad Nacional -a cargo de la policía-, el colono Ben Gvir ha impulsado una ley de pena de muerte solo para "terroristas", que en la práctica solo aplicaría a árabes y palestinos; ha endurecido las condiciones de los presos palestinos en las cárceles israelíes; ha agilizado las licencias de armas entre civiles y ha animado a usarlas contra "terroristas"; además de impulsar la creación de una Guardia Nacional concebida casi como una milicia paramilitar bajo sus órdenes directas para que actúe sobretodo en Cisjordania ocupada.

Con este historial, varios socios de Israel en la comunidad internacional, desde EEUU, hasta los países de la UE, como países árabes con los que mantiene relaciones diplomáticas, han expresado a Israel su deseo de no mantener contactos directos con Ben Gvir, según medios.

"No apoyamos las opiniones políticas del ministro Ben Gvir ni de su partido. Muchas de sus declaraciones y opiniones contradicen los puntos de vista que representa la UE”, dijo hoy un funcionario europeo bajo condición de anonimato al diario israelí Haaretz.

Sin embargo, parece poco probable que Ben Gvir no acuda al acto por el Día de Europa en Tel Aviv, ya que según el protocolo la única opción es que él se retire voluntariamente y no parece probable que Netanyahu pueda convencerlo después de que la tensión entre ambos se haya exacerbado en la última semana, hasta el punto de que no habría diálogo directo entre ellos.

Ben Gvir acusó a Netanyahu de "blando" la semana pasada cuando el gobierno accedió a una tregua con las milicias palestinas de Gaza después de 24 horas de intercambio de fuego a raíz de la muerte de un preso palestino en huelga de hambre; y amenazó con abandonar la coalición.

El Día de Europa es una celebración de la paz y la unidad en Europa en el aniversario de la Declaración Schuman en 1950, que propuso unir la producción de carbón y acero de Francia y Alemania Occidental, un organismo cooperativo que eventualmente crecería y se expandiría para convertirse en la Unión Europea. EFE

sga/alf